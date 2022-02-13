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Гастроэнтеролог назвал болезни, вызывающие запах изо рта

13.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гастроэнтеролог назвал болезни, вызывающие запах изо рта

Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Шота Каландия рассказал, какие болезни вызывают галитоз – неприятный запах изо рта. Слова медика приводят «Известия»

Каландия заявил, что причина галитоза кроется в избыточном росте анаэробных бактерий. Среди заболеваний, которые вызывают неприятный запах, медик выделил цирроз печени, гингивит, кариес, тонзиллит, парадонтоз, кандидоз языка/полости рта, инфекционный эзофагит, назофарингит, хронический гастродуоденит/гастрит.

Также, по словам врача, запах возникает при чрезмерном употреблении алкоголя, курении, избыточном потреблении чеснока, лука и прочих продуктов с сильным запахом.

Каландия советует для профилактики избегать сладостей, регулярно обращаться к стоматологу и заботиться о гигиене полости рта.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Шота Каландия рассказал, какие болезни вызывают галитоз – неприятный запах изо рта. Слова медика приводят «Известия». ...
 
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