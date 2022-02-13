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На базе Минского автомобильного завода открылся учебно-практический центр для студентов БНТУ

13.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На базе Минского автомобильного завода открылся учебно-практический центр для студентов БНТУ

Воспитать будущее поколение талантливых конструкторов – новая задача Минского автомобильного завода. Предприятие более 70 лет сотрудничает с Белорусским национальным техническим университетом.  Если раньше студенты могли только проходить учебную практику, то теперь для них на базе завода открылся учебно-практический центр. 

Взаимодействие со специалистами промышленного гиганта позволит уже во время учебы получать практические знания и ценный профессиональный опыт. Обучаться здесь будут студенты автотракторного факультета начиная с 3-го курса. В рядах преподавательского состава – ведущие специалисты завода.     

Обучение в центре будет совмещаться с другими дисциплинами факультета. Программы для каждого курса уже разработаны, но со временем к ним добавятся еще несколько профильных предметов.  В планах центра – занятия с 4 группами будущих специалистов. В их распоряжении интерактивный класс, аудитория для теоретического обучения и лабораторная зона.  Также студенты в любое время смогут отработать свои практические навыки на самосвале МАЗ, а при написании дипломных и курсовых работ воспользоваться ещё одной уникальной возможностью: сразу за стенами центра расположены экспериментальный и испытательный цеха, где можно проверить новейшие разработки в действии.


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Воспитать будущее поколение талантливых конструкторов – новая задача Минского автомобильного завода. Предприятие более 70 лет сотрудничает с Белорусским...
 
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