На базе Минского автомобильного завода открылся учебно-практический центр для студентов БНТУ

Источник материала: ОНТ

Воспитать будущее поколение талантливых конструкторов – новая задача Минского автомобильного завода. Предприятие более 70 лет сотрудничает с Белорусским национальным техническим университетом. Если раньше студенты могли только проходить учебную практику, то теперь для них на базе завода открылся учебно-практический центр.

Взаимодействие со специалистами промышленного гиганта позволит уже во время учебы получать практические знания и ценный профессиональный опыт. Обучаться здесь будут студенты автотракторного факультета начиная с 3-го курса. В рядах преподавательского состава – ведущие специалисты завода.

Обучение в центре будет совмещаться с другими дисциплинами факультета. Программы для каждого курса уже разработаны, но со временем к ним добавятся еще несколько профильных предметов. В планах центра – занятия с 4 группами будущих специалистов. В их распоряжении интерактивный класс, аудитория для теоретического обучения и лабораторная зона. Также студенты в любое время смогут отработать свои практические навыки на самосвале МАЗ, а при написании дипломных и курсовых работ воспользоваться ещё одной уникальной возможностью: сразу за стенами центра расположены экспериментальный и испытательный цеха, где можно проверить новейшие разработки в действии.





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