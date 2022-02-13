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Китайский спутник начал делать снимки поверхности Земли

13.02.2022 06:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский спутник дистанционного зондирования Земли начал делать снимки со своей орбиты. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Исследовательский институт аэрокосмической информации при Академии наук Китая.

Спутник для наблюдения за поверхностью Земли L-SAR 01А был успешно выведен на заданную околоземную орбиту 26 января. Его основная цель - эффективный мониторинг геологической среды, оползней и землетрясений. Этот радар способен делать качественные снимки из космоса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спутник для наблюдения за поверхностью Земли L-SAR 01А был успешно выведен на заданную околоземную орбиту 26 января. Его основная цель - эффективный мониторинг...
 
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