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В Молдове продолжаются протесты против роста тарифов и цен
Источник материала: ОНТ
Полицейские каски, дубинки, электрошокеры и слезоточивый газ. Власти Молдовы объявили тендер на закупку спецсредств для подавления протестов на фоне массовых митингов, которые проходят в стране.
Безудержный рост тарифов и цен вывел людей на улицы. При этом протестующие не ограничиваются обвинением властей в «организованном энергоморе», а требуют отставки правительства и президента. «Эти цены несовместимы с жизнью», а власть некомпетентна и «уничтожает граждан» – заявляют демонстранты.
География митингов ширится: к акциям протеста, которые вспыхнули в автономии Гагаузия, присоединились жители городов на юге и на севере Молдовы.
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Полицейские каски, дубинки, электрошокеры и слезоточивый газ. Власти Молдовы объявили тендер на закупку спецсредств для подавления протестов на фоне массовых...
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