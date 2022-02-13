Во Франции антиковидные протесты жестко подавляют силовики

Источник материала: ОНТ

Протестные выходные в новом формате проходят во Франции. Вдохновленные движением «Конвой свободы» в Канаде, тысячи противников антиковидных ограничений и «желтых жилетов» штурмуют Париж на автомобилях.

Попытки парализовать столицу продолжаются, несмотря на запрет полиции. В Париж стянуты дополнительные силы полиции на фоне массовых акций протеста. Французские стражи порядка работают жестко. Бьют стекла, применяют слезоточивый газ и бронетехнику.

Тем не менее, участники акции накануне прорвались на Елисейские поля на автомобилях. Улицу заблокировали, полицейские применили силу. Выписаны сотни штрафов, десятки людей задержаны. Люди вышли на улицы и без автомобилей – это привело к масштабным столкновениям мирных протестующих с полицией, которая поливала людей слезоточивым газом. Доставалось и тем, кто просто проводил вечер в городе: газ и дым попадали на террасы кафе. Отравлений не удалось избежать даже семьям с детьми.

Акции протеста прошли и в других крупных французских городах – Леоне, Ницце, Страсбурге. После Франции те участники, которые не будут брошены в тюрьмы, намерены направиться на своих автомобилях в Брюссель. Но в столице Евросоюза предупредили, что разрешение на эту акцию не выдавалось.

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