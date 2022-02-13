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Газета Die Welt: «США ожидают от Германии отказа от российского газа, но продолжают импортировать нефть из Российской Федерации

13.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Газета Die Welt: «США ожидают от Германии отказа от российского газа, но продолжают импортировать нефть из Российской Федерации

В немецком Бундестаге выражают недовольство двуличной политикой США, сообщает издание Die Welt. Депутаты обратили внимание, что Вашингтон требует от Берлина отказаться от российского газа, но при этом продолжают импортировать из России нефть.

Напомним, США требуют от Германии блокировать запуск «Северного потока - 2». Однако американцы при этом не упоминают, что сами в больших объемах покупают российские углеводороды, пишет немецкое издание Die Welt. 

Депутаты Бундестага также обратили внимание, на то, что что газопровод еще не введен в эксплуатацию и не принес никаких выгод ни Берлину, ни Москве. В то же время, прибыль Штатов от импорта недорогой российской нефти исчисляется миллиардами. Россия – один из ключевых экспортеров минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в США.

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В немецком Бундестаге выражают недовольство двуличной политикой США, сообщает издание Die Welt. Депутаты обратили внимание, что Вашингтон требует от Берлина...
 
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