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Два человека погибли при пожаре в Гомельской области

13.02.2022 11:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за минувшие сутки произошло два пожара, два человека погибли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

13 февраля в 00.59 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Жлобине на ул.Королева, который принадлежит гражданке 1960 года рождения. На месте происшествия были обнаружены погибшие племянник хозяйки 1975 года рождения и находившийся в гостях гражданин 1997 года рождения. Причины пожара и гибели устанавливаются.

Всего в Беларуси за минувшие сутки зарегистрировано 19 пожаров в Минске, Могилеве, Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской, Минской и Гомельской областях.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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На месте происшествия были обнаружены погибшие племянник хозяйки 1975 года рождения и находившийся в гостях гражданин 1997 года рождения. Причины пожара и гибели...
 
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