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Цветов к празднику хватит всем влюбленным

13.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цветов к празднику хватит всем влюбленным

В канун дня влюбленных, который в мире отмечают завтра, в Беларуси заранее учли повышенный спрос на самые популярные подарки. Цветы, букеты и флористические композиции готовы к отправке в магазины.

Живые розы и тюльпаны – классический выбор покупателей в праздник. Самые популярные цвета – от насыщенного красного до чистого белого. Предпочтения продавцам известны, но для тех, кто хочет удивить, готовы предложить более широкую гамму. 

Есть и новинки от селекционеров.

Будут и редкие предложения. Всего не менее 45 тысяч цветов украсят праздник! Выбор для того, чтобы порадовать любимых, более чем достойный.

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В канун дня влюбленных, который в мире отмечают завтра, в Беларуси заранее учли повышенный спрос на самые популярные подарки. Цветы, букеты и флористические...
 
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