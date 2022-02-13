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Цветов к празднику хватит всем влюбленным
Источник материала: ОНТ
В канун дня влюбленных, который в мире отмечают завтра, в Беларуси заранее учли повышенный спрос на самые популярные подарки. Цветы, букеты и флористические композиции готовы к отправке в магазины.
Живые розы и тюльпаны – классический выбор покупателей в праздник. Самые популярные цвета – от насыщенного красного до чистого белого. Предпочтения продавцам известны, но для тех, кто хочет удивить, готовы предложить более широкую гамму.
Есть и новинки от селекционеров.
Будут и редкие предложения. Всего не менее 45 тысяч цветов украсят праздник! Выбор для того, чтобы порадовать любимых, более чем достойный.
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В канун дня влюбленных, который в мире отмечают завтра, в Беларуси заранее учли повышенный спрос на самые популярные подарки. Цветы, букеты и флористические...
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