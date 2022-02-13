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Новые рынки открываются для Беларуси в странах Латинской Америки и Карибского бассейна
Источник материала: ОНТ
Выход на новые рынки и укрепление связей. Беларусь открывает новые возможности на рынках Латинской Америки.
Заместитель Председателя Палаты представителей Национального Собрания нашей страны принял участие в Генеральной ассамблее Латиноамериканского парламента в Панаме.
Доклад Валерия Мицкевича вызвал широкий отклик среди национальных делегаций. Участники обсудили возможные направления сотрудничества с Беларусью.
В парламенте представлено 23 страны Латинской Америки и Карибского бассейна с большим экономическим потенциалом.
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Выход на новые рынки и укрепление связей. Беларусь открывает новые возможности на рынках Латинской Америки. Заместитель Председателя Палаты представителей...
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