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Новые рынки открываются для Беларуси в странах Латинской Америки и Карибского бассейна

13.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новые рынки открываются для Беларуси в странах Латинской Америки и Карибского бассейна

Выход на новые рынки и укрепление связей. Беларусь открывает новые возможности на рынках Латинской Америки.

Заместитель Председателя Палаты представителей Национального Собрания нашей страны принял участие в Генеральной ассамблее Латиноамериканского парламента в Панаме.

Доклад Валерия Мицкевича вызвал широкий отклик среди национальных делегаций. Участники обсудили возможные направления сотрудничества с Беларусью.

В парламенте представлено 23 страны Латинской Америки и Карибского бассейна с большим экономическим потенциалом.

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Выход на новые рынки и укрепление связей. Беларусь открывает новые возможности на рынках Латинской Америки. Заместитель Председателя Палаты представителей...
 
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