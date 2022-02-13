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Проект обновленной Конституции обсудили в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы
Источник материала: ОНТ
Ровно две недели остается до одного из главных внутриполитических событий года в Беларуси. Подготовка к Конституционному Референдуму выходит на финишную прямую.
Обсуждение Основного закона продолжается на дискуссионных площадках по всей стране. Одной из таких стал Гродненский университет.
Молодежь здесь традиционно занимает активную позицию. У студентов есть вопросы и мнения – а ответы нашлись у политологов, общественных деятелей и членов Конституционной комиссии.
Темы религии, исторического наследия, института семьи и роли органов местного самоуправления также интересуют молодежь. Такие встречи будут продолжаться до Референдума.
Он, напомним, состоится 27 февраля.
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Проект обновленной Конституции обсудили в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы
Ровно две недели остается до одного из главных внутриполитических событий года в Беларуси. Подготовка к Конституционному Референдуму выходит на финишную прямую....
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