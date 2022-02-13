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Эксперт по финансам назвал самые перспективные валюты

13.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Доцент Института мировой экономики бизнеса РУДН Владимир Григорьев в интервью агентству экономической информации «Прайм» назвал самые перспективные мировые валюты.

По словам экономиста, в данный момент наиболее перспективным в плане роста является доллар США. Экономика Штатов сохраняет статус крупнейшей и самой мощной в мире, а доллар остается традиционным универсальным платежным средством.

Евро, по мнению Владимира Григорьева, лишился статуса второй универсальной платежной единицы, в силу того, что является валютой нескольких стран.

Весьма перспективным эксперт назвал швейцарский франк, который в последнее время укрепил свои позиции на мировом валютном рынке.

«Традиционно сильные позиции сохранит швейцарский франк благодаря социально-экономической стабильности и уникальной роли Швейцарии в мировых финансах, и он имеет все шансы укрепится и по отношению к доллару, и к евро», – пояснил экономист.

Фото: Pixabay

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Теги: Курсы валют
 
 
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Доцент Института мировой экономики бизнеса РУДН Владимир Григорьев в интервью агентству экономической информации «Прайм» назвал самые перспективные мировые...
 
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