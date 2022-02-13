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Эксперт по финансам назвал самые перспективные валюты
Источник материала: ОНТвалюты" class="one-news__figure-img">
Доцент Института мировой экономики бизнеса РУДН Владимир Григорьев в интервью агентству экономической информации
По словам экономиста, в данный момент наиболее перспективным в плане роста является доллар США. Экономика Штатов сохраняет статус крупнейшей и самой мощной в мире, а доллар остается традиционным универсальным платежным средством.
Евро, по мнению Владимира Григорьева, лишился статуса второй универсальной платежной единицы, в силу того, что является валютой нескольких стран.
Весьма перспективным эксперт назвал швейцарский франк, который в последнее время укрепил свои позиции на мировом валютном рынке.
Фото: Pixabay
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Доцент Института мировой экономики бизнеса РУДН Владимир Григорьев в интервью агентству экономической информации «Прайм» назвал самые перспективные мировые...
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