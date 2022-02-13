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41-летний житель Гомельской области задержан за развращение несовершеннолетних

13.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

41-летний житель Гомельской области задержан за развращение несовершеннолетних

Сотрудники отдела по противодействию торговле людьми УНиПТЛ УВД Гомельской области по подозрению в совращении несовершеннолетних задержали 41-летнего жителя Ветки, информирует БЕЛТА.

По информации оперативников, мужчина вступал в переписку с несовершеннолетними в социальных сетях, представляясь ровесником. Задержанный знавал детальную информацию о подростке: где учится, чем увлекается и входил в доверие к подросткам, заводил романтическую связь и затем просил совершал действия интимного характера.

Мужчина орудовал не только в виртуальной среде, также он следил за жертвами, снимал их на видео и фото.

Следователи располагают информацией о десятках потерпевших, большинство из них – девочки в возрасте от 11 до 16 лет.

В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по фактам совершения развратных действий в отношении лиц, заведомо не достигших 16-летнего возраста.

«В некоторых случаях родители знали о словесных угрозах и низменных сообщениях в адрес своих детей, однако должного значения этому не придавали. В правоохранительные органы обращаться не спешили, объясняя это преждевременностью и отсутствием физического контакта виртуального собеседника с подростком», – прокомментировали в МВД.

Фото: Pixabay

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Сотрудники отдела по противодействию торговле людьми УНиПТЛ УВД Гомельской области по подозрению в совращении несовершеннолетних задержали 41-летнего жителя...
 
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