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В Канберре на антиковидный протест собралось около 10 тысяч человек

13.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Канберре на антиковидный протест собралось около 10 тысяч человек

Парк Содружества в австралийской столице стал центром масштабной антиковидной акции протеста, на которую съехалось около 10 тысяч человек, информирует «ТАСС».

Австралийцы протестуют против существующих в стране ограничений и обязательной вакцинации. Сообщается, что протест остается мирным и полиция не предпринимает шагов по его разгону.

Участники протеста прибывают со всего, начиная с субботы.  Вокруг столичного парко Содружества припаркованы сотни машин, грузовых автомобилей, мотоциклов. По примеру канадских дальнобойщиков, собравшиеся в Канберре, окрестили свое движение Convoy-2022.



Администрация парка позволила протестующим находится на территории до вечера 13 февраля.

Полиция Австралийской столичной территории предупредила собравшихся, что граждане, не подчинившиеся требованию руководства парка, могут столкнуться с административными последствиями.

Фото: Twitter 

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Парк Содружества в австралийской столице стал центром масштабной антиковидной акции протеста, на которую съехалось около 10 тысяч человек, информирует «ТАСС»....
 
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