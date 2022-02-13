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В Канберре на антиковидный протест собралось около 10 тысяч человек
Источник материала: ОНТ
Парк Содружества в австралийской столице стал центром масштабной антиковидной акции протеста, на которую съехалось около 10 тысяч человек,
Австралийцы протестуют против существующих в стране ограничений и обязательной вакцинации. Сообщается, что протест остается мирным и полиция не предпринимает шагов по его разгону.
Участники протеста прибывают со всего, начиная с субботы. Вокруг столичного парко Содружества припаркованы сотни машин, грузовых автомобилей, мотоциклов. По примеру канадских дальнобойщиков, собравшиеся в Канберре, окрестили свое движение Convoy-2022.
Администрация парка позволила протестующим находится на территории до вечера 13 февраля.
Полиция Австралийской столичной территории предупредила собравшихся, что граждане, не подчинившиеся требованию руководства парка, могут столкнуться с административными последствиями.
Фото: Twitter
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Парк Содружества в австралийской столице стал центром масштабной антиковидной акции протеста, на которую съехалось около 10 тысяч человек, информирует «ТАСС»....
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