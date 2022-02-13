Участники несанкционированного митинга в Алматы требуют расследования январских событий

Источник материала: ОНТ

Участники несанкционированной акции памяти жертв январских событий в Казахстане требуют от властей проведения справедливого расследования, передает «Интерфакс».

Призывы к организации акции разместил в своих соцсетях бизнесмен Булат Абилов. На площади Республики собрались около 500 человек, которые пришли с транспарантами и фотографиями погибших в ходе январских протестов.

Пришедшие на митинг, требуют освободить всех задержанных и проведения независимого расследования происходивших событий. Участники митинга принесли цветы к монументу Независимости.

Булат Абилов, которого называют организатором акции, также выдвигает требование о лишении Нурсултана Назарбаева всех имеющихся привилегий.

Правоохранительные органы не предпринимают попыток разгона акции.

Фото: ru.depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram