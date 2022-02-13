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Участники несанкционированного митинга в Алматы требуют расследования январских событий
Источник материала: ОНТ
Участники несанкционированной акции памяти жертв январских событий в Казахстане требуют от властей проведения справедливого расследования,
Призывы к организации акции разместил в своих соцсетях бизнесмен Булат Абилов. На площади Республики собрались около 500 человек, которые пришли с транспарантами и фотографиями погибших в ходе январских протестов.
Пришедшие на митинг, требуют освободить всех задержанных и проведения независимого расследования происходивших событий. Участники митинга принесли цветы к монументу Независимости.
Булат Абилов, которого называют организатором акции, также выдвигает требование о лишении Нурсултана Назарбаева всех имеющихся привилегий.
Правоохранительные органы не предпринимают попыток разгона акции.
Фото: ru.depositphotos.com
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Участники несанкционированной акции памяти жертв январских событий в Казахстане требуют от властей проведения справедливого расследования, передает...
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