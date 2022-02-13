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От смешных открыток до нестандартного белья. Спросили, какие подарки белорусы дарят на День влюбленных
Источник материала: Myfin
Екатерина, тренер по фитнесу, 27 лет
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– Подарков молодому человеку у меня будет несколько. Я заказала в интернет-магазине открытку, хотя обычно на Новый год и другие праздники делаю их сама, так как я художник по образованию. Но в этот раз решила отойти от традиции. Открытка не простая: не только тематическая – к Дню влюбленных, но и с сюрпризом: когда ее открываешь, она срабатывает как хлопушка, – вылетает конфетти и подарок. Надеюсь, сюрприз будет приятным.
Второй подарок – это торт, сделанный своими руками, – «Графские развалины». Хотя изначально намеревалась приготовить конфетки и вложить в каждую записку, но потом планы по некоторым причинам были скорректированы.
Третий подарок – это полезная вещь, – я внимательно его слушаю и взяла на заметку пару его замечаний. Вероятно, это будет перьевая ручка.
И четвертый подарок – это парные кружки, которые я сама распишу (я уже имею немалый опыт в этом), шутливую идею рисунков увидела как-то в интернете, она мне понравилась, и решила не делать на 100% авторскую.
Лилия, воспитатель, 34 года
Бюджет – до 30 рублей
– На День влюбленных я подарю мужу неожиданный подарок – красивое нестандартное белье для себя, чтобы радовать его по особым случаям. Выбор мой неслучаен – за годы замужества этот праздник стал не таким ярким, а подарки банальными, как не хотелось бы это отрицать. И я решила сделать подарок нам обоим одновременно. Ведь за предыдущие годы мы друг другу передарили много всяких вещей – чайные пары, кружки, те же тапочки прикольные, которые спустя некоторое время не хочется видеть на ногах, вредные сладости и кучу безделушек. Кроме того, я традиционно подарю открытку-валентинку со значимой надписью, понятной нам обоим, и приготовлю торт в форме сердца «Красный бархат».
Александр, «айтишник», 27 лет
Бюджет – до 200 рублей
– Я и подарки – это сложная история. У меня всегда с этим проблемы, а с подарками на День влюбленных их еще больше, чем обычно, и я наверно не буду оригинален, как и большинство мужчин. Безусловно, это цветы, много цветов. Порадовать девушку ярким букетом в промозглый, обычно серый февральский день – это выигрышный вариант. Во-вторых, подарю косметику-парфюмерию, - классные соли для ванн и другие приятно пахнущие вещи. Надеюсь, попаду и подарю с «правильными» ароматами. Была мысль о сертификате и конной прогулке – но с погодой можно не угадать, да и это развлечение на любителя. В-третьих, это набор «вкусняшек», которые любит моя девушка, с «вкраплениями» Love is…
Инга, учитель, 44 года
Бюджет – до 40 рублей
– Традиции праздновать 14 февраля у нас нет. Во-первых, муж (а женаты мы уже более 20 лет) скажем так, этот праздник не очень жалует, считая, что любимой дарить подарки надо не в определенный кем-то день. Так что «ритуально» праздновать День влюбленных в нашей семье, с подарками «почти у елки», как-то не стало традицией. Хотя мы всегда отмечаем его, и дарим друг другу милые открытки. И не одну, а много, и раскладываем их по квартире. Иногда это превращается в квест, причем открытки «с подтекстом», благо выбрать их есть где и из чего, и можно сделать это заранее, постепенно, продумывая серию, чтобы она в цепочку логическую складывалась. И венцом обычно вечер приятных воспоминаний, с прогулкой по «любовным достопримечательностям» иногда с билетом в кино на романтическую комедию. Если есть таковая (и хорошая) в репертуаре минских кинотеатров.
Александр, рабочий МАЗа, 39 лет
Бюджет – до 150 рублей
– Скажу прямо – оригинальничать и выдумывать какой-то нестандартный подарок, который жена может не одобрит, – это не мой вариант. Я по традиции подарю букет цветов и конфеты в праздничной, соответствующей дню, упаковке. Ведь главное не себя радовать подарком, думая, вот какой я оригинальный вариант выдумал. Кроме того, подарю сертификат в магазин, в котором ей понравилась одна вещица. Она как-то намекала мне пару недель тому – а я за полтора десятка лет уже научился на такие «тонкие намеки» реагировать.
Не обойдется без подарка и моя вторая любимая женщина – дочка. Она уже заказала самокат.
Наталья, самозанятая, 46 лет
Бюджет – до 10 рублей
– Я считаю, что праздник этот для незамужних и неженатых, когда в них горит любовь и хочется подтвердить или подкрепить ее подарками именно в этот день. А для тех, кто постарше, у кого за плечами не один десяток лет с любимым человеком, это баловство одно. Никакого особого торжества и подарков на 14 февраля у нас не заведено: мой мужчина те же цветы дарит регулярно, и без привязки к датам или дням. Безусловно, мы обменяемся милыми открытками, возможно, проведем вечер не на диване с телевизором, а на каток сходим или в аквапарк.
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От смешных открыток до нестандартного белья. Спросили, какие подарки белорусы дарят на День влюбленных
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