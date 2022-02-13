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В Минске на кольцевой таксист врезался в осветительную мачту, есть пострадавшие

13.02.2022 14:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД таксист совершил наезд на осветительную мачту, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 8.00 64-летний водитель на автомобиле "Шкода", двигаясь в районе 17-го км внешнего кольца МКАД, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту. Конструкция от удара надломилась и упала на проезжую часть. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, 37-летняя женщина, с травмами доставлены в медицинское учреждение. Предварительно, мужчина уснул за рулем", - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка.

В Госавтоинспекции напомнили, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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