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В Румынии разместят постоянную боевую группировку НАТО

13.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Румынии разместят постоянную боевую группировку НАТО

Первая постоянная группировка НАТО в южной части восточного фланга альянса будет размещена в Румынии, информирует «ТАСС».

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил в интервью, что на предстоящей встрече министров обороны стран альянса будет принято решение о создании боевой группировки НАТО в Румынии, во главе с Францией. Ожидается, что ряд других союзников предоставят вооруженные силы для постоянного присутствия НАТО в регионе.

Мирча Джоанэ также сообщил, что руководство Североатлантического альянса постановило создать четыре таких группировки в трех балтийских странах и на территории Польши. 

«Теперь, впервые в зоне Черного моря, НАТО создает связку на уровне Балтийское море – Черное море, у нас будет здесь боевая группировка НАТО. Ее размер будет сравним с группировками в балтийской зоне. Возможно, что и другие страны из зоны Черного моря или Центральной Европы запросят такие боевые группировки. Румыния сегодня – единственная страна, которая выразила заинтересованность, и она группировку получит, вероятно, на будущей неделе», – сообщил заместитель генерального секретаря НАТО.

По словам Джоанэ данная группировка станет функциональной уже через несколько месяцев и будет отвечать за укрепление южной части восточного фланга НАТО.

Фото: ru.depositphotos.com

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Первая постоянная группировка НАТО в южной части восточного фланга альянса будет размещена в Румынии, информирует «ТАСС». Заместитель генерального секретаря...
 
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