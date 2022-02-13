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В Румынии разместят постоянную боевую группировку НАТО
Источник материала: ОНТ
Первая постоянная группировка НАТО в южной части восточного фланга альянса будет размещена в Румынии,
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил в интервью, что на предстоящей встрече министров обороны стран альянса будет принято решение о создании боевой группировки НАТО в Румынии, во главе с Францией. Ожидается, что ряд других союзников предоставят вооруженные силы для постоянного присутствия НАТО в регионе.
Мирча Джоанэ также сообщил, что руководство Североатлантического альянса постановило создать четыре таких группировки в трех балтийских странах и на территории Польши.
По словам Джоанэ данная группировка станет функциональной уже через несколько месяцев и будет отвечать за укрепление южной части восточного фланга НАТО.
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Первая постоянная группировка НАТО в южной части восточного фланга альянса будет размещена в Румынии, информирует «ТАСС». Заместитель генерального секретаря...
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