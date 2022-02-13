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Анна Сола заняла 4 место в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

13.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анна Сола заняла 4 место в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

В Чжанцзякоу завершилась гонка преследования среди женщин, в которой белоруска Анна Соло заняла 4 место, информирует БЕЛТА.

Чемпионкой в данном виде спорта, как и в спринте, стала норвежская спортсменка Марта Олсбю-Ройзеланд.

Серебряная медаль досталась Эльвире Оберг (Швеция). Бронза – Тириль Экхофф из Норвегии.

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В Чжанцзякоу завершилась гонка преследования среди женщин, в которой белоруска Анна Соло заняла 4 место, информирует БЕЛТА. Чемпионкой в данном виде спорта, как и в...
 
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