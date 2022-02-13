|
Анна Сола заняла 4 место в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине
Источник материала: ОНТ
В Чжанцзякоу завершилась гонка преследования среди женщин, в которой белоруска Анна Соло заняла 4 место,
Чемпионкой в данном виде спорта, как и в спринте, стала норвежская спортсменка Марта Олсбю-Ройзеланд.
Серебряная медаль досталась Эльвире Оберг (Швеция). Бронза – Тириль Экхофф из Норвегии.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Чжанцзякоу завершилась гонка преследования среди женщин, в которой белоруска Анна Соло заняла 4 место, информирует БЕЛТА. Чемпионкой в данном виде спорта, как и в...
|
Архив (Разное)