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Бегемоты поссорились на глазах у посетителей сафари и попали на видео
Источник материала: ОНТ
В ЮАР на глазах у посетителей сафари-парка подрались два бегемота. Инцидент был снят на видео гидом Эмили Уайтинг,
Уайтинг вела группу, когда на глазах у туристов произошла ссора двух бегемотов. Животные были очень агрессивны. По словам гида, такое она видела впервые. Женщина сняла схватку на видео.
Источник уточняет, что бегемоты в итоге разошлись миром, животные не получили серьезных травм.
Фото: скриншот видео
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В ЮАР на глазах у посетителей сафари-парка подрались два бегемота. Инцидент был снят на видео гидом Эмили Уайтинг, информирует Daily Mail. Уайтинг вела группу, когда на...
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