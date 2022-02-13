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Бегемоты поссорились на глазах у посетителей сафари и попали на видео

13.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бегемоты поссорились на глазах у посетителей сафари и попали на видео

В ЮАР на глазах у посетителей сафари-парка подрались два бегемота. Инцидент был снят на видео гидом Эмили Уайтинг, информирует Daily Mail.

Уайтинг вела группу, когда на глазах у туристов произошла ссора двух бегемотов. Животные были очень агрессивны. По словам гида, такое она видела впервые. Женщина сняла схватку на видео.

Источник уточняет, что бегемоты в итоге разошлись миром, животные не получили серьезных травм.

Фото: скриншот видео

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В ЮАР на глазах у посетителей сафари-парка подрались два бегемота. Инцидент был снят на видео гидом Эмили Уайтинг, информирует Daily Mail. Уайтинг вела группу, когда на...
 
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