Умерла озвучившая медвежонка Умку актриса дубляжа

Источник материала: ОНТ

В возрасте 90 лет умерла актриса дубляжа, заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова. Об этом в Facebook сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Последний раз Маргарита Корабельникова появлялась на экране в документальной ленте «Фабрика чудес» 2008 года.

Фото: facebook.com/sergey.kapkov

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