|
Умерла озвучившая медвежонка Умку актриса дубляжа
Источник материала: ОНТ
В возрасте 90 лет умерла актриса дубляжа, заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова. Об этом в Facebook
Последний раз Маргарита Корабельникова появлялась на экране в документальной ленте «Фабрика чудес» 2008 года.
Фото: facebook.com/sergey.kapkov
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В возрасте 90 лет умерла актриса дубляжа, заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова. Об этом в Facebook сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей...
|
Архив (Разное)