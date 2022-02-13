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Умерла озвучившая медвежонка Умку актриса дубляжа

13.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умерла озвучившая медвежонка Умку актриса дубляжа

В возрасте 90 лет умерла актриса дубляжа, заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова. Об этом в Facebook сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Последний раз Маргарита Корабельникова появлялась на экране в документальной ленте «Фабрика чудес» 2008 года.

Фото: facebook.com/sergey.kapkov

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В возрасте 90 лет умерла актриса дубляжа, заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова. Об этом в Facebook сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей...
 
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