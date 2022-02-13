|
Международное движение против антиковидных ограничений набирает обороты
Источник материала: ОНТ
В Австрии тысячи человек протестуют против обязательной вакцинации. Митинг начался на площади столицы, далее протестующие отправились маршем по центральным улицам. Движение транспорта было ограничено.
Демонстранты вышли с плакатами «Нет обязательной вакцинации» и «Мое тело – мое решение».
Протестное настроение и в Нидерландах. Десятки грузовиков прибыли в Гаагу, чтобы подержать митинги дальнобойщиков в Канаде, которые продолжаются уже больше двух недель. В Гааге машины заблокировали вход в парламент. Поддержала дальнобойщиков и группа протестующих. Они скоординировали лозунги и несли плакаты «нет диктатуре».
В поддержку «Конвоя свободы» выступила и Франции. На улицы вышли более 30 тысяч человек. Полиция жестко разогнала участников митинга, применив слезоточивый газ. Задержаны более 80 человек.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Австрии тысячи человек протестуют против обязательной вакцинации. Митинг начался на площади столицы, далее протестующие отправились маршем по центральным...
|
Архив (Разное)