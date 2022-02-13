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Международное движение против антиковидных ограничений набирает обороты

13.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Международное движение против антиковидных ограничений набирает обороты

В Австрии тысячи человек протестуют против обязательной вакцинации. Митинг начался на площади столицы, далее протестующие отправились маршем по центральным улицам. Движение транспорта было ограничено. 

Демонстранты вышли с плакатами «Нет обязательной вакцинации» и «Мое тело – мое решение».

Протестное настроение и в Нидерландах. Десятки грузовиков прибыли в Гаагу, чтобы подержать митинги дальнобойщиков в Канаде, которые продолжаются уже больше двух недель. В Гааге машины заблокировали вход в парламент. Поддержала дальнобойщиков и группа протестующих. Они скоординировали лозунги и несли плакаты «нет диктатуре».  

В поддержку «Конвоя свободы» выступила и Франции.  На улицы вышли более 30 тысяч человек. Полиция жестко разогнала участников митинга, применив слезоточивый газ. Задержаны более 80 человек.

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В Австрии тысячи человек протестуют против обязательной вакцинации. Митинг начался на площади столицы, далее протестующие отправились маршем по центральным...
 
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