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В Минске прошел Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси
Источник материала: ОНТМинске прошел Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси" class="one-news__figure-img">
На «Чижовка-Арене» собрались лучшие самбисты континента – сегодня в Минске завершается Открытый Кубок Европы на Призы Президента Беларуси.
В таком формате соревнования проходили впервые. Кубок Европы входит в число рейтинговых турниров Международной федерации самбо.
Уровень соревнований подтверждает и представительство участников: 140 спортсменов из 11 стран на протяжении двух дней боролись за награды турнира. На ковер вышли и 38 наших самбистов.
Основные турниры сезона для белорусских самбистов впереди.
В конце мая российский Екатеринбург примет чемпионат Европы, а планетарное первенство пройдет в Туркменистане.
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На «Чижовка-Арене» собрались лучшие самбисты континента – сегодня в Минске завершается Открытый Кубок Европы на Призы Президента Беларуси. В таком формате...
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