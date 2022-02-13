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В Минске прошел Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси

13.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске прошел Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента БеларусиМинске прошел Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси" class="one-news__figure-img">

На «Чижовка-Арене» собрались лучшие самбисты континента – сегодня в Минске завершается Открытый Кубок Европы на Призы Президента Беларуси.

В таком формате соревнования проходили впервые. Кубок Европы входит в число рейтинговых турниров Международной федерации самбо.

Уровень соревнований подтверждает и представительство участников: 140 спортсменов из 11 стран на протяжении двух дней боролись за награды турнира. На ковер вышли и 38 наших самбистов.

Основные турниры сезона для белорусских самбистов впереди.

В конце мая российский Екатеринбург примет чемпионат Европы, а планетарное первенство пройдет в Туркменистане.

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Теги: Минск
 
 
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На «Чижовка-Арене» собрались лучшие самбисты континента – сегодня в Минске завершается Открытый Кубок Европы на Призы Президента Беларуси. В таком формате...
 
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