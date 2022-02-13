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Белорусские батутисты завоевали золото и серебро на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
Источник материала: ОНТ
Тем временем радостные новости пришли из Баку, где завершается первый этап Кубка мира по прыжкам на батуте. Наши спортсмены вновь подтвердили свой высокий уровень.
Победу в индивидуальных прыжках одержал олимпийский чемпион Токио Иван Литвинович, безупречно исполнив свою сложную программу.
А серебряную награду завоевал еще один белорус, молодой спортсмен Андрей Буйлов. Бронзовым призером стал Данил Муссабаев из Казахстана.
С успешным выступления Ивана Литвиновича на этапе Кубка мира в Баку поздравил президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.
А несколько минут назад завершились синхронные прыжки среди мужчин, где победу также одержали белорусские спортсмены.
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Тем временем радостные новости пришли из Баку, где завершается первый этап Кубка мира по прыжкам на батуте. Наши спортсмены вновь подтвердили свой высокий уровень....
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