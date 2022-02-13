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Белорусские батутисты завоевали золото и серебро на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

13.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские батутисты завоевали золото и серебро на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Тем временем радостные новости пришли из Баку, где завершается первый этап Кубка мира по прыжкам на батуте. Наши спортсмены вновь подтвердили свой высокий уровень.

Победу в индивидуальных прыжках одержал олимпийский чемпион Токио Иван Литвинович, безупречно исполнив свою сложную программу. 

А серебряную награду завоевал еще один белорус, молодой спортсмен Андрей Буйлов. Бронзовым призером стал Данил Муссабаев из Казахстана. 

С успешным выступления Ивана Литвиновича на этапе Кубка мира в Баку поздравил президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко. 

А несколько минут назад завершились синхронные прыжки среди мужчин, где победу также одержали белорусские спортсмены.

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Тем временем радостные новости пришли из Баку, где завершается первый этап Кубка мира по прыжкам на батуте. Наши спортсмены вновь подтвердили свой высокий уровень....
 
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