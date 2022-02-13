Лукашенко в интервью Соловьёву: если Украина начнет воевать против нас или России, мы отреагируем

Источник материала: ОНТ

О заказных действиях и что Запад пытается чужими руками развязать войну в европейском регионе, говорил и Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву.

Этот разговор удерживает первую строчку в трендах YouTube уже неделю – с момента выхода полной версии беседы.

Подробности – в видео.





Подписывайтесь на нас в Telegram