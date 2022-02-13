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Лукашенко в интервью Соловьёву: если Украина начнет воевать против нас или России, мы отреагируем

13.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко в интервью Соловьёву: если Украина начнет воевать против нас или России, мы отреагируем

О заказных действиях и что Запад пытается чужими руками развязать войну в европейском регионе, говорил и Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву.

Этот разговор удерживает первую строчку в трендах YouTube уже неделю – с момента выхода полной версии беседы.   

Подробности – в видео.


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О заказных действиях и что Запад пытается чужими руками развязать войну в европейском регионе, говорил и Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту...
 
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