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Штайнмайера переизбрали президентом Германии на второй строк
Источник материала: ОНТ
Действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был переизбран на второй срок. Об этом
Голосование проходило в Бундестаге, где за утверждение Штайнмайера на второй срок проголосовало 1045 депутатов из 1472. При этом также на пост президента претендовал кандидат от «Левых» Герхард Траберт, представитель «Альтернативы для Германии» Макс Отте, а также Стефани Гебауэр от «Свободных избирателей».
Напомним, Франк-Вальтер Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года, когда он сменил его предшественника Йоахима Гаука.
Фото: Freepik
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Действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был переизбран на второй срок. Об этом сообщает издание Der Spiegel. Голосование проходило в Бундестаге, где за...
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