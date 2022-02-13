Штайнмайера переизбрали президентом Германии на второй строк

Источник материала: ОНТ

Действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был переизбран на второй срок. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Голосование проходило в Бундестаге, где за утверждение Штайнмайера на второй срок проголосовало 1045 депутатов из 1472. При этом также на пост президента претендовал кандидат от «Левых» Герхард Траберт, представитель «Альтернативы для Германии» Макс Отте, а также Стефани Гебауэр от «Свободных избирателей».

Напомним, Франк-Вальтер Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года, когда он сменил его предшественника Йоахима Гаука.

Фото: Freepik

Подписывайтесь на нас в Telegram