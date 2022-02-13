На западе Польши жители вышли на митинг в поддержку прав беженцев

Источник материала: ОНТ

Мирная акция переросла в столкновения с полицией.

Место действия – городок Кросно-Оджаньске неподалеку от границы с Германией, куда стремится большинство беженцев. Полиция применила силу против митингующих.

Сообщается об избитых и как минимум 11 задержанных. Протесты начались после того, как местные жители узнали о голодовке, которую иракские просители убежища объявили в лагере содержания беженцев недалеко от деревни Венджин.

Все, что происходит в таких местах, польские власти скрывают и по-прежнему не допускают в приграничную зону ни правозащитников, ни журналистов.

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