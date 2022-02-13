Источник материала: ОНТ

О ключевом событии в жизни нашей страны. Опубликован график работы избирательных участков на республиканском референдуме по изменениям и дополнениям Конституции.

Досрочное голосование стартует 22 февраля и пройдет до 26 включительно. В эти дни избирательные участки будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

В основной день голосования выбор можно сделать с 8:00 утра до 20:00.

ЦИК уточняет, что для досрочного голосования не нужно подтверждать причину, по которой нет возможности прийти на участки в основной день.

На референдум выносится вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»

Вариантов ответа два – за и против.

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