Хабиб Нурмагомедов нокаутировал соперника в бое в метавселенной

Источник материала: ОНТ

Экс-чемпион UFC в легком дивизионе россиянин Хабиб Нурмагомедов провел бой в геймерской метавселенной LegionFarm. Соперником дагестанца стал американский боец Макс Холлоуэй.

Как информирует Рен-ТВ, Нурмагомедов во время поединка был активнее своего оппонента – Хабиб нанес 98 ударов, на счету Макса Холлоуэя – 65.

Примечательно, что звезды UFC играли не за себя, так как в метавселенной LegionFarm им были доступны лишь персонажи фильма «Рокки 4». Нурмагомедов выбрал Аполло Крида, Холлоуэй же выступил за Ивана Драго.

Фото: www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/

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