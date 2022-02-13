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Хабиб Нурмагомедов нокаутировал соперника в бое в метавселенной

13.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хабиб Нурмагомедов нокаутировал соперника в бое в метавселенной

Экс-чемпион UFC в легком дивизионе россиянин Хабиб Нурмагомедов провел бой в геймерской метавселенной LegionFarm. Соперником дагестанца стал американский боец Макс Холлоуэй.

Как информирует Рен-ТВ, Нурмагомедов во время поединка был активнее своего оппонента – Хабиб нанес 98 ударов, на счету Макса Холлоуэя – 65.

Примечательно, что звезды UFC играли не за себя, так как в метавселенной LegionFarm им были доступны лишь персонажи фильма «Рокки 4». Нурмагомедов выбрал Аполло Крида, Холлоуэй же выступил за Ивана Драго.

Фото: www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/

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Экс-чемпион UFC в легком дивизионе россиянин Хабиб Нурмагомедов провел бой в геймерской метавселенной LegionFarm. Соперником дагестанца стал американский боец Макс...
 
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