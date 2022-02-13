Полиция пришла с визитом к Борису Джонсону

Источник материала: ОНТ

Премьер-министр Великобритании стал антигероем местных новостей, что сказалась на его политическом рейтинге.

Все из-за его пристрастия к вечеринкам во время жесткого локдауна. Пока большинство англичан вынуждены были сидеть по домам и терпеть убытки, политик развлекался в компаниях, игнорируя санитарные требования, которые установила правительство с ним во главе.

Джонсон уже получил специальную анкету, где должен ответить по поводу своего поведения в официальной резиденции. Несмотря на неоспоримые доказательства, глава министров пытается оправдаться.

Многие сторонники Джонсона разочарованы в своем лидере и предлагают ему уйти с поста – по данным соцопроса, это 63% британцев.

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