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Полиция пришла с визитом к Борису Джонсону

13.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полиция пришла с визитом к Борису Джонсону

Премьер-министр Великобритании стал антигероем местных новостей, что сказалась на его политическом рейтинге.

Все из-за его пристрастия к вечеринкам во время жесткого локдауна. Пока большинство англичан вынуждены были сидеть по домам и терпеть убытки, политик развлекался в компаниях, игнорируя санитарные требования, которые установила правительство с ним во главе.

Джонсон уже получил специальную анкету, где должен ответить по поводу своего поведения в официальной резиденции. Несмотря на неоспоримые доказательства, глава министров пытается оправдаться.

Многие сторонники Джонсона разочарованы в своем лидере и предлагают ему уйти с поста – по данным соцопроса, это 63% британцев.

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Теги: Новости
 
 
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Премьер-министр Великобритании стал антигероем местных новостей, что сказалась на его политическом рейтинге. Все из-за его пристрастия к вечеринкам во время...
 
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