﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Союзная решимость»: белорусские и российские военнослужащие отрабатывают оборону и уничтожение диверсионных групп

13.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Союзная решимость»: белорусские и российские военнослужащие отрабатывают оборону и уничтожение диверсионных групп

На защите общих интересов! Мощь Союзного государства и готовность отразить внешнюю агрессию в эти дни демонстрируют Беларусь и Россия на совместном учении «Союзная решимость». Это второй этап проверки боеготовности сил реагирования.

Сегодня очередной день активной фазы учения, задействованы все полигоны. Белорусские и российские военнослужащие отрабатывают оборону и уничтожение диверсионных групп условного противника.

Диверсантов и незаконные бандформирования в ходе учебно-боевых задач ликвидируют на Гожском полигоне. Параллельно здесь российские десантники отрабатывают ведение оборонительного боя. На участке местности «Гомель» подразделения Сил специальных операций Беларуси и российские десантники проводят усиление охраны государственной границы, поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований. На полигоне «Брестский» отрабатывают взятие под охрану важных объектов, тыловых подразделений, также военные ищут тайники с оружием.

Под Лунинцем оборонительную операцию проводят при поддержке Военно-космических сил России. А под Барановичами оборонительный бой белорусские мотострелки ведут совместно с морскими пехотинцами из России. Учебно-боевые задачи выполняют также близ Осиповичей, Марьиной Горки, Пинска, Мозыря и Речицы.

Напомним, крупнейшая проверка сил реагирования Союзного государства продолжится до 20 февраля. При этом масштаб – а конкретно количество военнослужащих и техники – не превышает норм венских договоренностей 2011 года.

Задача учения – быть готовыми отразить внешнюю агрессию, защитить рубежи Союзного государства и противодействовать терроризму.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На защите общих интересов! Мощь Союзного государства и готовность отразить внешнюю агрессию в эти дни демонстрируют Беларусь и Россия на совместном учении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умерла озвучившая медвежонка Умку актриса дубляжа
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by