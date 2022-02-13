«Союзная решимость»: белорусские и российские военнослужащие отрабатывают оборону и уничтожение диверсионных групп

Источник материала: ОНТ

На защите общих интересов! Мощь Союзного государства и готовность отразить внешнюю агрессию в эти дни демонстрируют Беларусь и Россия на совместном учении «Союзная решимость». Это второй этап проверки боеготовности сил реагирования.

Сегодня очередной день активной фазы учения, задействованы все полигоны. Белорусские и российские военнослужащие отрабатывают оборону и уничтожение диверсионных групп условного противника.

Диверсантов и незаконные бандформирования в ходе учебно-боевых задач ликвидируют на Гожском полигоне. Параллельно здесь российские десантники отрабатывают ведение оборонительного боя. На участке местности «Гомель» подразделения Сил специальных операций Беларуси и российские десантники проводят усиление охраны государственной границы, поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований. На полигоне «Брестский» отрабатывают взятие под охрану важных объектов, тыловых подразделений, также военные ищут тайники с оружием.

Под Лунинцем оборонительную операцию проводят при поддержке Военно-космических сил России. А под Барановичами оборонительный бой белорусские мотострелки ведут совместно с морскими пехотинцами из России. Учебно-боевые задачи выполняют также близ Осиповичей, Марьиной Горки, Пинска, Мозыря и Речицы.

Напомним, крупнейшая проверка сил реагирования Союзного государства продолжится до 20 февраля. При этом масштаб – а конкретно количество военнослужащих и техники – не превышает норм венских договоренностей 2011 года.

Задача учения – быть готовыми отразить внешнюю агрессию, защитить рубежи Союзного государства и противодействовать терроризму.

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