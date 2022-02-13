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Народный артист БССР Юрий Троян покидает пост главного балетмейстера Большого театра Беларуси
Источник материала: ОНТ
«Сотворение мира» в его честь. Этим вечером в Большом все аплодисменты, «браво!», а также почётные награды Юрию Трояну. Народный артист БССР покидает пост главного балетмейстера театра и уходит на заслуженный отдых. Так он сам захотел. Хотя мастер не скрывает – весьма «непростое решение».
Держать дверь открытой – это правило Трояна. И еще одно – «был вопрос, нет вопроса». Решает сразу. С 2008 в области балета он впереди. Народный артист БССР официально остается «главным» по пуантам, пачкам и па-де-де до вторника, 15 февраля.
На репсцене «увертюра» вечера. То, что зритель не увидит из зала. Троян унесет с собой афишу с автографами артистов балета. Цветы первому в истории театра Адаму из рук его Евы – любимой партнерши Бржозовской. А потом он сказал – «всем танцевать»!
40 лет назад народный артист БССР оказался «на пороге» «Сотворения». Сегодня – последний прогон спектакля от экс-премьера Большого. «Па» на весь мир. Троян исполнял звездные партии во многих балетных премьерах маэстро Елизарьева.
Тот, кто сделал себя сам. «От станка» – великая карьера: танцовщик, педагог, постановщик, главный балетмейстер.
Троян уходит на заслуженный отдых. Но его «дверь» остается открытой для каждого, кому нужно помочь, подсказать, направить.
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«Сотворение мира» в его честь. Этим вечером в Большом все аплодисменты, «браво!», а также почётные награды Юрию Трояну. Народный артист БССР покидает пост главного...
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