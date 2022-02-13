Воздушное пространство Украины может оказаться в блокаде с 14 февраля

Источник материала: ОНТ

Украина по-прежнему остается главным ньюсмейкером и очагом мировой нестабильности. И уже есть итоги от небывалой информационной истерии и фейков. Партнеры Киеву «помогли».

Великобритания сообщила про возможную остановку гражданских авиаперевозок из Украины и над Украиной. Крупнейшие британские страховые компании, в которых обслуживается большинство перевозчиков, работающих в Украине, уведомили, что с понедельника перестают действовать страховые гарантии в самой стране и над ее территорией для любого воздушного судна.

Страхование пассажиров в этой зоне также может быть приостановлено завтра в середине дня.

Первые последствия уже есть. Самолет, который летел с острова Мадейра, не смог приземлиться в Борисполе и вынужден уйти на посадку в Кишинёв. Таким было требование владельца самолета после отзыва страховых гарантий.

Продолжается и дипломатический отток из Украины. Со здания посольства Великобритании в Киеве сняты британские флаги. Объявлена эвакуация дипкорпуса. Всего за последние сутки 30 стран призвали своих граждан покинуть Украину или воздержаться от поездок туда.

Накануне вопросы безопасности обсуждали в телефонных разговорах лидеры некоторых стран. Больше всего внимания было к переговорам президентов России и США. О конкретных подвижках не сообщается.

Москва добивается от США и НАТО долгосрочных и юридически закреплённых гарантий. Все ключевые требования пока проигнорированы. Также ситуацию в регионе обсудили в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин, выходил на связь с президентом России глава Франции.

В МИД России отметили, что медийным фейковым сопровождением Запад нагнетает с целью провокации. И вся эта история заказана из Вашингтона.

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