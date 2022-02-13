На МКАД таксист снес осветительную мачту. Есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

На Минской кольцевой автодороге таксист совершил наезд на мачту освещения. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около 8 часов утра 13 февраля. 64-летний водитель Skoda ехал в районе 17-го км внешнего кольца МКАД, когда он съехал с дороги и врезался в осветительную мачту. В результате ДТП пострадал сам водитель, а также его 37-летняя пассажирка. Они были госпитализированы.

По предварительной версии, причиной инцидента стало то, что мужчина уснул за рулем. По факту ДТП проводится проверка.

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