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Мужчина застрелил тяжелобольную жену из охотничьего ружья

13.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина застрелил тяжелобольную жену из охотничьего ружья

В Среднеуральске (Свердловская область, Россия) местный житель застрелил из охотничьего ружья тяжелобольную супругу. Мужчина был задержан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные МВД РФ.

О стрельбе правоохранителям сообщил знакомый стрелявшего, который рассказал, что мужчина застрелил свою жену и хочет покончить с собой. После поступления сообщения, полицейские оцепили микрорайон, где произошел инцидент. На протяжении двух часов со стрелявшим велись переговоры, после чего он сдался.

В доме задержанного следователи обнаружили тело его жены, накрытое одеялом, на котором лежал букет цветов. При этом второй выстрел был совершен в стоявший неподалеку шкаф. Как сообщается, долгое время женщина тяжело болела. При этом в беседах со своими знакомыми мужчина неоднократно заявлял, что «устал от всего этого».  

Известно, что мужчина 1954 года рождения ранее не был судим. При этом на момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Фото: Freepik

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В Среднеуральске (Свердловская область, Россия) местный житель застрелил из охотничьего ружья тяжелобольную супругу. Мужчина был задержан. Об этом сообщает РИА...
 
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