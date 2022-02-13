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73-летняя американка встретила любовь на сайте знакомств. Она рассталась с предыдущим мужем после 40 лет совместной жизни

13.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

73-летняя американка встретила любовь на сайте знакомств. Она рассталась с предыдущим мужем после 40 лет совместной жизнизнакомств. Она рассталась с предыдущим мужем после 40 лет совместной жизни" class="one-news__figure-img">

73-летняя пенсионерка из Вентуры (Калифорния, США) рассказала в Twitter, что недавно нашла свою любовь. Женщина опубликовала фото с обручальным кольцом.

Пост американки стал вирусным, набрав свыше 1 млн отметок «Нравится» и более 64 тысяч ретвитов.

Кэрол пояснила в комментариях, что три года назад развелась с мужем, уличив того в предательстве.

Нового возлюбленного Мэк нашла на сайте знакомств.

Фото: Carol H Mack/Facebook | twitter.com/AttyCarolRN

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Теги: знакомства
 
 
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73-летняя пенсионерка из Вентуры (Калифорния, США) рассказала в Twitter, что недавно нашла свою любовь. Женщина опубликовала фото с обручальным кольцом. Пост американки...
 
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