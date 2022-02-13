|
73-летняя американка встретила любовь на сайте знакомств. Она рассталась с предыдущим мужем после 40 лет совместной жизни
Источник материала: ОНТзнакомств. Она рассталась с предыдущим мужем после 40 лет совместной жизни" class="one-news__figure-img">
73-летняя пенсионерка из Вентуры (Калифорния, США)
Пост американки стал вирусным, набрав свыше 1 млн отметок «Нравится» и более 64 тысяч ретвитов.
Кэрол пояснила в комментариях, что три года назад развелась с мужем, уличив того в предательстве.
Нового возлюбленного Мэк
Фото: Carol H Mack/Facebook | twitter.com/AttyCarolRN
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
73-летняя американка встретила любовь на сайте знакомств. Она рассталась с предыдущим мужем после 40 лет совместной жизни
73-летняя пенсионерка из Вентуры (Калифорния, США) рассказала в Twitter, что недавно нашла свою любовь. Женщина опубликовала фото с обручальным кольцом. Пост американки...
|
Архив (Разное)