Антон Смольский занял 14-е место в мужской гонке преследования

Источник материала: ОНТ

Сегодня прошла мужская гонка преследования. К сожалению, нашим биатлонистам порадовать результатами не удалось.

Правда, гонка проходила в очень сложных погодных условиях. В горном кластере Чжанцзякоу резко усилился ветер и продолжился снегопад.

Стартовавший под 10-м номером Антон Смольский допустил шесть промахов на огневом рубеже. В итоге белорус стал только 14-м.

Победу при идеальной стрельбе одержал француз Кентен Фийон Майе. Серебро завоевал норвежец Тарье Бё, бронзовым призером стал россиянин Эдуард Латыпов.

Не задалась стрельба у победителя спринтерской гонки Йоханнеса Бё. При семи промахах он опустился на пятую строчку в итоговом протоколе. Еще один белорус, Никита Лобастов, отыграл 12 позиций: стартовав 57-м, занял 45-е место.

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