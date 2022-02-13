﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Антон Смольский занял 14-е место в мужской гонке преследования

13.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Антон Смольский занял 14-е место в мужской гонке преследования

Сегодня прошла мужская гонка преследования. К сожалению, нашим биатлонистам порадовать результатами не удалось.

Правда, гонка проходила в очень сложных погодных условиях. В горном кластере Чжанцзякоу резко усилился ветер и продолжился снегопад.

Стартовавший под 10-м номером Антон Смольский допустил шесть промахов на огневом рубеже. В итоге белорус стал только 14-м.

Победу при идеальной стрельбе одержал француз Кентен Фийон Майе. Серебро завоевал норвежец Тарье Бё, бронзовым призером стал россиянин Эдуард Латыпов.

Не задалась стрельба у победителя спринтерской гонки Йоханнеса Бё. При семи промахах он опустился на пятую строчку в итоговом протоколе. Еще один белорус, Никита Лобастов, отыграл 12 позиций: стартовав 57-м, занял 45-е место.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня прошла мужская гонка преследования. К сожалению, нашим биатлонистам порадовать результатами не удалось. Правда, гонка проходила в очень сложных погодных...
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД таксист снес осветительную мачту. Есть пострадавшие
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by