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В Речицком районе в ДТП погиб водитель
Источник материала: БелТА
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе на автодороге "Копань-Белое болото" произошло ДТП, водитель погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.
ДТП произошло около 14:20. За рулем автомобиля Citroen находился 36-летний житель Речицы. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате происшествия водитель погиб на месте.-0-
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По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.
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