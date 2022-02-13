В Речицком районе в ДТП погиб водитель

Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе на автодороге "Копань-Белое болото" произошло ДТП, водитель погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

ДТП произошло около 14:20. За рулем автомобиля Citroen находился 36-летний житель Речицы. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате происшествия водитель погиб на месте.-0-