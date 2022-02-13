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В Речицком районе в ДТП погиб водитель

13.02.2022 20:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе на автодороге "Копань-Белое болото" произошло ДТП, водитель погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

ДТП произошло около 14:20. За рулем автомобиля Citroen находился 36-летний житель Речицы. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате происшествия водитель погиб на месте.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.
 
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