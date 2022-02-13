Кому выгодны фейки о грядущем нападении России на Украину и почему Запад так беспокоит военное учение «Союзная решимость»? Мнение военного эксперта

Источник материала: ОНТ

В чем причина такого беспокойства на Западе по поводу проходящего в Беларуси военного учения белорусских и российских Вооруженных Сил «Союзная решимость-2022» и кому выгодна волна фейков о якобы готовящемся нападении России на Украину? На эти вопросы в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ ответил военный обозреватель Виктор Баранец.

Кому на Западе не дает спокойно спать наша «Союзная решимость»?

Виктор Баранец, военный обозреватель, публицист (Россия): «Всему Западу. Больше всего, конечно, свербит у США. Они превратили Европу с свой милитаризованный «огород», я не побоюсь даже сказать «плацдарм». Именно в натовскую Европу США стахановскими темпами сбывают свои вооружения. Более того, они даже требуют и от Польши, от Прибалтики, от Румынии, Болгарии побыстрее отказываться от советских вооружений. Потому что армии этих государств на 95% оснащены именно этим оружием, которому по 40 по 50 лет. Америка в этом случае навязывает им свое вооружение и помогает своему ВПК захлебываться от прибыли и от денег. Поэтому государство №1, которое не принимает российско-белорусский союз – это, конечно, США. Им бы очень хотелось сожрать Беларусь, как и другие бывшие советские республики и страны Варшавского договора. Да вот тут только зубки они обломали. Скажите пожалуйста, на территории Прибалтики есть американское тяжелое вооружение? Есть! На территории Польши – есть, на территории Германии – даже ядерное вооружение есть. А я не слышал воя ни от немцев, ни от поляков, ни от прибалтов, мол, «Америка уйди отсюда вон, мы становимся заложниками». Там готовы с хлебом-солью, с цветами и музыкой встречать новые контингенты американских войск. Вот им укрепляться за счет американского бабла и американского вооружения – можно, а Беларуси – нельзя. Это лицемерие, это идейное мошенничество… мы прекрасно понимаем, и в Минске это еще лучше, наверное, понимают, что так исторически сложилось, что Беларусь стала передовым окопом в нашем противостоянии с НАТО и Западом. И, конечно, в этой ситуации мы бы поступили очень несправедливо, очень неприлично, если бы оставили Беларусь один на один с теми громадными военными угрозами, которые сегодня существуют по ту сторону белорусской границы».

А в Украине-то понимают, что Запад просто «пичкая» страну оружием фактически использует ее? И что Вы думаете по поводу всей этой нескончаемой истории с «нападением России»? Каждый день появляются новые версии, локации, даты – вот свежая – 15 февраля озвучена.

Виктор Баранец, военный обозреватель, публицист (Россия): «Вы знаете, я уже лет 50 занимаюсь теорией и практикой информационных войн. И за время Холодной войны, и теперь второй Холодной войны, я еще никогда не видел такого оголтелого, провокационного и лживого информационного наступления на Россию. Потому что Запад пытается убедить мир, что не сегодня – завтра Путин и Шойгу на танках ворвутся в Киев… Дорогие друзья, это очень такой эффективный способ запудривания мозгов для лохов. Понимаете, если вы простодушный обыватель, денно и нощно слышащий, что Вашингтон говорит о скором нападении России на Украину, то вы, пожалуйста, пережевывайте мелко эту информацию и не спешите ее глотать. Запад хочет превратить Украину в главного своего антироссийского бульдога. К белорусским и русским границам приближается мощная военная инфраструктура. Совершенно понятно, зачем это делается – решаются мощные экономические задачи. Идет большая экономическая война за Европу. Когда нам обещают перерезать «Северный поток-2», когда нам зарубают экономические контракты с европейскими странами. И, естественно, лакомым куском для США были земли и промышленный потенциал Беларуси. Вы очень вкусный кусочек для Запада. Вот только не получается съесть Беларусь и превратить ее в собственный базар, теперь уже не получится».





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