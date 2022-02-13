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За что в России так любят белорусскую молочку и какие новинки представили на крупнейшей выставке в Восточной Европе «Продэкспо»?
Источник материала: ОНТ
В Москве на неделе прошла крупнейшая в Восточной Европе выставка «Продэкспо». Беларусь по традиции – хэдлайнер экспозиции. Около сотни предприятий привезли показать то, чем готовы накормить всех. В топе, безусловно, вся палитра наших молочных продуктов. Их вкус знают и в Москве, и в Калининграде, в далеком Владивостоке. А марка «Сделано в Беларуси» – синоним высокого качества и залог отличных продаж.
«Глаза разбегаются и сосет под ложечкой» – обычное состояние посетителей московской гастрономической выставки «Продэкспо». Это крупнейший отраслевой форум в Восточной Европе. 30 тематических салонов: от бакалеи и кондитерки, до элитных деликатесов и редких напитков. Это еще и, в некотором смысле, охота за сырьем, качественными продуктами и выгодными ценами. Россия из-за пандемии и геополитически обваленного рубля столкнулась с ростом цен. Ритейлеры – в постоянном поиске хороших и подходящих по стоимости продуктов. Не катастрофически, но в стране все-таки есть недостаток, например, собственного мяса и молока.
За последние год-два производство сырого молока в России выросло на 5,5% – сейчас это более 20 миллионов тонн. Для российского рынка это, конечно, колоссальная прибавка. Но для выпуска молочной продукции сырья по-прежнему не хватает – дефицит приличный: примерно 4,5 миллиона тонн. Его компенсируют импортом из других стран, в первую очередь, как раз из Беларуси: наше молоко качественное, не содержит лишних примесей и не разбавлено. Словом, можно пить. И уж тем более использовать в производство.
Молоко в разных его видах в России занимает 22% от всех пищевых позиций первой необходимости. Известно, что среднестатистический житель страны за год съедает около 240-250 килограммов молочных продуктов. И для белорусских производителей это огромный экспортный рынок. Это важно. Вот факт. Посол Беларуси в России Владимир Семашко лично на «Продэкспо» обходит стенды наших заводов. Спрашивает о проблемах, отвечает на вопросы и рассказывает о задачах, подчеркивая, что они и у всех общие.
Этот разговор состоялся на стенде завода холдинга «Бабушкина Крынка». Это крупнейший в Беларуси производитель молочной продукции. 250 наименований. Большинство из которых не только хорошо знают, но и любят в России. Например, поставки сыров от «Бабушкиной крынки» на этом рынке расписаны на три месяца вперед. На «Продэкспо» привезли и то, за чем только будет выстраиваться очередь ритейлеров.
Качество – это то, что выделяет на «Продэкспо» все, что сделано на «Бабушкиной крынке». Они обновляют оборудование, следят за трендами и поэтому лидируют не только на белорусском, но и на зарубежных рынках. Удобная упаковка и исключительная полезность – только так, например, можно говорить о новой линейке кефира в кувшинах. Он и с укропом, и с огурцом: сочетание уникальных вкусов и собственных технологий.
Из этой же серии очень востребованный, например, на российском Кавказе – айран. Его сделали по уникальной турецкой технологии. Заказы уже есть, как и на остальные новинки: семейные упаковки сливочного масла по 1,450 кг и на яркую разовую упаковку 250-граммового кефирчика. Этот точно понравится детям. Особое внимание – обновленной йогуртно-десертной линейке под брендом «Zvonka»: это не только полезные продукты, но и, что важно для российских мегаполисов, уже готовые здоровые завтраки. Можно экономить время.
А по-другому нельзя. Статус лидера отрасли обязывает. Признан он и на московской выставке «Продэкспо». Россыпь наград дегустационных конкурсов нынешнего «Продэкспо» – почти четыре десятка – уезжает именно в Могилев. Отмечают и за «Лучший продукт», и за инновации, и за упаковку, и за высокие потребительские свойства. И в целом, «Бабушкина крынка» получила диплом как лучшее предприятие. Тот случай, когда по поводу белорусского вкуса, действительно не спорят.
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За что в России так любят белорусскую молочку и какие новинки представили на крупнейшей выставке в Восточной Европе «Продэкспо»?
В Москве на неделе прошла крупнейшая в Восточной Европе выставка «Продэкспо». Беларусь по традиции – хэдлайнер экспозиции. Около сотни предприятий привезли...
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