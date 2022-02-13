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13 человек пострадали после обрушения пола в одном из баров Лондона
Источник материала: ОНТ
12 февраля в одном из баров на востоке Лондона (Великобритания) обрушился пол. В результате инцидента пострадали как минимум 13 человек. Об этом
Обрушение признали «крупным происшествием». На место были направлены бригады быстрого реагирования, медики и оперативники.
Сообщается, что госпитализация понадобилась четверым пострадавшим, у троих их них диагностированы тяжелые травмы.
Устанавливаются причины произошедшего.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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12 февраля в одном из баров на востоке Лондона (Великобритания) обрушился пол. В результате инцидента пострадали как минимум 13 человек. Об этом информирует CNN....
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