13 человек пострадали после обрушения пола в одном из баров Лондона

Источник материала: ОНТ

12 февраля в одном из баров на востоке Лондона (Великобритания) обрушился пол. В результате инцидента пострадали как минимум 13 человек. Об этом информирует CNN.

Обрушение признали «крупным происшествием». На место были направлены бригады быстрого реагирования, медики и оперативники.

Сообщается, что госпитализация понадобилась четверым пострадавшим, у троих их них диагностированы тяжелые травмы.

Устанавливаются причины произошедшего.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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