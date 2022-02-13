Как законодательство Беларуси реагирует на внешние и внутренние угрозы? Итоги совещаний у Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Чем меньше дней остается до голосования, тем больше не выбирают выражений провокаторы. Саботировать референдум, испортить бюллетени. Письма и сообщениями с угрозами от неких якобы честных людей приходят действительно честным и прямодушным белорусам. Они работали в прошлом или только будут в избирательных комиссиях 27 февраля и на анонимный прессинг смело отвечают в Сети.

А вот готовы ли к последствиям по закону авторы угрожающих строк? Слова могут сложиться в статью Уголовного кодекса. Воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме – 191-я статья и к ней мы еще вернемся. Есть и другие, чтобы давать квалификацию и фразам, и действиям. Могут появиться и новые формулировки, ведь выпады в адрес и белорусов, и Беларуси все ожесточеннее и изощреннее. Как этот – голос Госдепа.

«Предлагаемые изменения в Конституцию включают формулировку, которая может быть истолкована как открывающая России путь к размещению войск на территории Беларуси. Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах Беларуси разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных сил России».

Из заявления США понятно: Запад к нашему референдуму подготовился. Проект Конституции читали внимательно, поэтому и угрожают, и нагнетают, назначая все новые даты войны и приплетая Украину. И все как обычно свысока и по принципу «что позволено Юпитеру….», то не дозволено союзникам – проводить учения, быть готовыми к защите в ответ на агрессию, военные провокации беспилотником и самолетами, отправку тысяч американских и натовских военных в Польшу и Прибалтику и накачку Киева тоннами оружия. Да, и еще хранить на других континентах свои ядерные бомбы. У США немало таких «схронов». Впрочем, все это ожидаемо. Александр Лукашенко напомнит: нашу страну «заказали» еще в 20-м. Деньги вложены, а политической прибыли нет до сих пор. Референдум – всего лишь повод надавить опять. Им не впервой.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Этот выбор уже не нравится Западу. Вы знаете, что всегда и все референдумы и какие бы то ни было выборы не воспринимались там еще до начала их проведения. Вспомните прошлые времена: мы еще не начали кампанию какую-то, они ее уже перечеркнули. Им все не нравилось. Точно так будет и сейчас, не станет исключением предстоящая кампания. Планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Американские (и авторитетные там) эксперты и политологи назвали его "неудачной попыткой неконституционного переворота". А деньги в эту "неудачную попытку" вложены огромные. По нашим только подсчетам (то, что мы могли отследить) – больше $6 млрд. Для Беларуси это заоблачная цена. Те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей».

Именно поэтому на совещаниях у Президента на этой неделе много говорили о чувствах и принципах – защищенности, безопасности, неотвратимости ответственности и законности. Ждать от провокаторов, которые убежали за границу или залегли на протестное дно в Беларуси, можно чего угодно. Забывать не стоит: западный мир запросто вкладывает слова как оружие в любые руки, всегда жесток к тем, кто волен сам делать выбор.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Будут давить на предприятия, трудовые коллективы, на работников системы образования, здравоохранения. Главный ресурс – социальные сети и мессенджеры. Острие нацелили против членов участковых и других комиссий. Мы договаривались, что этих людей надо всячески защитить. Это наша святая обязанность. Не дай бог, они прикоснутся хоть к одному человеку».

Это четкий посыл Президента и чиновникам, и правоохранительным органам: белорусы должны быть в безопасности, чтобы спокойно и вдумчиво делать конституционный выбор. Любой, но свой собственный.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Идет конструктивная, спокойная работа. Я уверен, что эта стабильность в стране будет обеспечена, и в ближайшие недели мы с таким же рабочим настроением проведем референдум».

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: «Мы видим постоянный политический прессинг Запада по отношению к Беларуси, экономические санкции, направленные на дестабилизацию обстановки, и военная составляющая. Она не может не беспокоить нас, военных, отвечающих за безопасность. обеспечение безопасности комиссий избирательных. Люди, которые будут выполнять эти задачи, должны чувствовать себя безопасности. Мы гарантируем, что они будут защищены, безопасность их будет обеспечена».

«Накрутить» людей перед референдумом все же постараются, открыто сказал Александр Лукашенко. Будут информационные «подкидыши», «полоскание» в Сети тех, кто на страже и в форме, попытки откопать якобы желтые сенсации. Особенно беглыми. А их, кстати, могут поджидать новеллы, законодательные, от Следственного комитета. Заочное уголовное производство. Суть простая – можно будет проводить досудебное расследование преступлений, передавать уголовные дела в суд и рассматривать их без участия обвиняемого. Он может скрываться за рубежом, хоть в Варшаве, хоть в Вильнюсе. Его могут не выдавать, но приговор будет вынесен.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Не думаю, что нововведение коснется какого-то значительного количества наших граждан. Видимо, это единицы из числа так называемых беглых. Они, к сожалению, есть. Будет над чем подумать тем, кто намерен навредить стране, людям, экономике, а потом "спрятаться" за границей».

Это называется Trial in absentia. И подобный подход практикуется во многих странах, возможен на разных или на всех стадиях уголовного процесса. Так можно вести дела в США, Франции, Болгарии, Литве, Украине. Более того, в «Незалежной» по закону можно даже конфисковать имущество беглецов. Вместе с тем, важно понимать: даже в отсутствие человека его права будут защищаться.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси: «Законопроектом предусмотрены гарантии защиты прав обвиняемых, т.е. соблюдены стандарты, которые предусмотрены законодательством, как европейских стран, так и СНГ, в которых на сегодняшний день работает заочное производство по уголовным делам. Реализация этого института позволит нам обеспечить неотвратимость наказания, а также возмещение ущерба по уголовным делам, причиненного лицами, которые совершили преступление. Я думаю, что будет иметь место и действенный профилактический эффект».

Тогда его учтет Уголовно-процессуальный кодекс. В соответствии с ним ведется производство по уголовному делу. Но и на этом не все предложения по повышению эффективности судебной системы. Другой законопроект, который тоже досконально обсуждали у Главы государства, предлагает к уже действующему в стране институту апелляции (это когда проверяют законность приговоров суда, вынесенных, но не вступивших в силу) создать институт кассации. Фактически это позволит дополнительно проверять решения, вступившие в силу, и может быть даже исполняемые, с которыми человек не согласен. Еще одна новелла – дать право белорусам на обжалование всех постановлений суда, даже Верховного. Суть инициатив – обеспечить своевременное устранение ошибок. От них страховки нет. Человеческий фактор тоже надо брать в расчет.

Александр Лукашенко, президент Беларуси: «Возможность исправить такие ошибки должна быть безусловно гарантирована. Если человек недоволен, он имеет право обратиться с жалобой. И в 2019 году мы решили, что усовершенствуем этот порядок. В конце прошлого года Верховный суд представил соответствующий проект закона. С одной стороны, данный проект предусматривает оптимизацию существующего порядка пересмотра судебных решений, чтобы не было лишней волокиты, бюрократии и заорганизованности. С другой стороны, предлагается ввести дополнительную стадию судопроизводства – кассационную».

Институт кассации станет, по сути, еще одним механизмом, чтобы сделать работу над судебными ошибками. Что же касается несогласия с решением Верховного суда и возможности обжаловать его, то по идее разработчиков ему не потребуется ни дополнительных средств, ни структурных надстроек. Однако Президент увидел в этом не только плюсы и резонно спросил: а судьи кто?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Верховный суд сам себя будет проверять. Ну, могут люди сказать». Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси: «Нет, не сам себя, здесь будет специальная создаваться коллегия для рассмотрения дел. Для этого будут отдельные судьи, наиболее опытные судьи, члены Президиума Верховного суда, они не связаны с рассмотрением дела в первой инстанции. И, конечно, это будут люди». Александр Лукашенко, президент Беларуси: «Ну, люди говорят, рука руку моет». Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси: «Александр Григорьевич, другой структуры при наличии компетенции такой Верховного суда, невозможно. Ее нет».

Такая практика тоже есть в странах СНГ. Но Беларусь сама должна взвесить все «за» и «против» и жить своим законодательным умом.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси: «Здесь как раз возникла дискуссия о том, какой должна быть структура судебного органа, который может пересматривать решения Верховного суда в апелляционном порядке. Может быть, надо расширить состав этой коллегии, ввести туда еще представителей общественности».

Как говорится, нет предела совершенству УПК. Само право на обжалование решений, приговоров и других судебных постановлений белорусам гарантирует Конституция. И право решать быть ли обновлению Основного закона тоже принадлежит белорусам. А на страже вольности выбора – Уголовный кодекс, по 191-й статье которого Следственный комитет уже возбудил пять уголовных дел.

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску: «Отдельные лица, находящиеся как на территории Республики Беларусь, так и за ее рубежом, проводят информационную кампанию по дискредитации руководства страны и предстоящего республиканского референдума. Стык Расследуется уголовное дело подобного рода в отношении группы лиц, совершивших различные деяния экстремистского характера, в том числе надругательство над государственными символами».

Один из фигурантов подобного дела готовил листовки. В тексте – о референдуме, который не провели, но нарушения уже приписали. А что? Заказ надо выполнять. Европейский совет по международным отношениям называет наш референдум «перфомансом». И хочется спросить: а по какому праву? Хотя все понятно: для белорусов – серьезный выбор, для Запада – очередной повод устроить, как минимум, фаер-шоу на белорусских улицах. Но этого не будет. Стресс-тест на устойчивость страна сдала в 20-м. Поэтому заказчикам и исполнителям цветных революций стоит читать не только нашу Конституцию, но внимательно следить за обновлениями - и УК, и УПК.





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