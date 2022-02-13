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Как законодательство Беларуси реагирует на внешние и внутренние угрозы? Итоги совещаний у Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Чем меньше дней остается до голосования, тем больше не выбирают выражений провокаторы. Саботировать референдум, испортить бюллетени. Письма и сообщениями с угрозами от неких якобы честных людей приходят действительно честным и прямодушным белорусам. Они работали в прошлом или только будут в избирательных комиссиях 27 февраля и на анонимный прессинг смело отвечают в Сети.
А вот готовы ли к последствиям по закону авторы угрожающих строк? Слова могут сложиться в статью Уголовного кодекса. Воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме – 191-я статья и к ней мы еще вернемся. Есть и другие, чтобы давать квалификацию и фразам, и действиям. Могут появиться и новые формулировки, ведь выпады в адрес и белорусов, и Беларуси все ожесточеннее и изощреннее. Как этот – голос Госдепа.
Из заявления США понятно: Запад к нашему референдуму подготовился. Проект Конституции читали внимательно, поэтому и угрожают, и нагнетают, назначая все новые даты войны и приплетая Украину. И все как обычно свысока и по принципу «что позволено Юпитеру….», то не дозволено союзникам – проводить учения, быть готовыми к защите в ответ на агрессию, военные провокации беспилотником и самолетами, отправку тысяч американских и натовских военных в Польшу и Прибалтику и накачку Киева тоннами оружия. Да, и еще хранить на других континентах свои ядерные бомбы. У США немало таких «схронов». Впрочем, все это ожидаемо. Александр Лукашенко напомнит: нашу страну «заказали» еще в 20-м. Деньги вложены, а политической прибыли нет до сих пор. Референдум – всего лишь повод надавить опять. Им не впервой.
Именно поэтому на совещаниях у Президента на этой неделе много говорили о чувствах и принципах – защищенности, безопасности, неотвратимости ответственности и законности. Ждать от провокаторов, которые убежали за границу или залегли на протестное дно в Беларуси, можно чего угодно. Забывать не стоит: западный мир запросто вкладывает слова как оружие в любые руки, всегда жесток к тем, кто волен сам делать выбор.
Это четкий посыл Президента и чиновникам, и правоохранительным органам: белорусы должны быть в безопасности, чтобы спокойно и вдумчиво делать конституционный выбор. Любой, но свой собственный.
«Накрутить» людей перед референдумом все же постараются, открыто сказал Александр Лукашенко. Будут информационные «подкидыши», «полоскание» в Сети тех, кто на страже и в форме, попытки откопать якобы желтые сенсации. Особенно беглыми. А их, кстати, могут поджидать новеллы, законодательные, от Следственного комитета. Заочное уголовное производство. Суть простая – можно будет проводить досудебное расследование преступлений, передавать уголовные дела в суд и рассматривать их без участия обвиняемого. Он может скрываться за рубежом, хоть в Варшаве, хоть в Вильнюсе. Его могут не выдавать, но приговор будет вынесен.
Это называется Trial in absentia. И подобный подход практикуется во многих странах, возможен на разных или на всех стадиях уголовного процесса. Так можно вести дела в США, Франции, Болгарии, Литве, Украине. Более того, в «Незалежной» по закону можно даже конфисковать имущество беглецов. Вместе с тем, важно понимать: даже в отсутствие человека его права будут защищаться.
Тогда его учтет Уголовно-процессуальный кодекс. В соответствии с ним ведется производство по уголовному делу. Но и на этом не все предложения по повышению эффективности судебной системы. Другой законопроект, который тоже досконально обсуждали у Главы государства, предлагает к уже действующему в стране институту апелляции (это когда проверяют законность приговоров суда, вынесенных, но не вступивших в силу) создать институт кассации. Фактически это позволит дополнительно проверять решения, вступившие в силу, и может быть даже исполняемые, с которыми человек не согласен. Еще одна новелла – дать право белорусам на обжалование всех постановлений суда, даже Верховного. Суть инициатив – обеспечить своевременное устранение ошибок. От них страховки нет. Человеческий фактор тоже надо брать в расчет.
Институт кассации станет, по сути, еще одним механизмом, чтобы сделать работу над судебными ошибками. Что же касается несогласия с решением Верховного суда и возможности обжаловать его, то по идее разработчиков ему не потребуется ни дополнительных средств, ни структурных надстроек. Однако Президент увидел в этом не только плюсы и резонно спросил: а судьи кто?
Такая практика тоже есть в странах СНГ. Но Беларусь сама должна взвесить все «за» и «против» и жить своим законодательным умом.
Как говорится, нет предела совершенству УПК. Само право на обжалование решений, приговоров и других судебных постановлений белорусам гарантирует Конституция. И право решать быть ли обновлению Основного закона тоже принадлежит белорусам. А на страже вольности выбора – Уголовный кодекс, по 191-й статье которого Следственный комитет уже возбудил пять уголовных дел.
Один из фигурантов подобного дела готовил листовки. В тексте – о референдуме, который не провели, но нарушения уже приписали. А что? Заказ надо выполнять. Европейский совет по международным отношениям называет наш референдум «перфомансом». И хочется спросить: а по какому праву? Хотя все понятно: для белорусов – серьезный выбор, для Запада – очередной повод устроить, как минимум, фаер-шоу на белорусских улицах. Но этого не будет. Стресс-тест на устойчивость страна сдала в 20-м. Поэтому заказчикам и исполнителям цветных революций стоит читать не только нашу Конституцию, но внимательно следить за обновлениями - и УК, и УПК.
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Чем меньше дней остается до голосования, тем больше не выбирают выражений провокаторы. Саботировать референдум, испортить бюллетени. Письма и сообщениями с...
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