«Беларусь отправила военных в Сирию»: где и как появилась эта информация? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Так по-армейски четко, не оставляя ни тени сомнений, ни места для кривотолков, фейк о наших военных развенчал лично главнокомандующий. Так сказать, «вдарил главным калибром, для верности»... И очередная «деза» напора не выдержала – разлетелась в клочья. Потому что предсказуемо была не более чем муляжом информации. Фальшивкой, сделанной сами знаете где. Впрочем, то количество вбросов, что чужие медиа, и низкопробные, и весьма высокобюджетные, реализуют в нашем инфополе, все это показывает – они считают вранье конвенциональным оружием. Своим оружием! И не изучать его нам – значит, оказаться безоружными на поле боя. Потому вооружаемся и пашем! Вся правда о методах лживой войны, которую иностранные медиа-наймиты ведут против Беларуси, – у Глеба Лаврова. В боевом «Антифейке».





А вот, дорогой зритель, должен тебе и себе кое в чем признаться. Вот если раньше мне казалось, что организация этой самой волны фейков от разных иностранных медийных наемников на инфо-поле нашей страны схожа до состояния смешения с военными операциями, то… Теперь мне кажется, что раньше мне только казалось, что мне казалось. А на самом деле, я был в этом и раньше-то убежден. Но неудобно было тебе и себе в этом признаваться. Слишком уж воинственно получалось.

Ну, а пока я тут занимался прикладным двоемыслием, они там за физической границей, но реально же у нас с тобой прямо на мониторах, таки проводили вполне себе войсковые операции по дискредитации всего и вся. В том числе и наших войск. И вот чтобы разобраться с проблемой (и терминологией) раз и навсегда, среди нас с тобой, четко и по-военному, нынче, дорогой зритель, рассмотрим их фейковую войну от и до. На конкретном примере конкретного такого фейка! Про то как, когда и, главное, кто военных куда посылал.

Итак. В понедельник в полшестого была опубликована новость о том, что глава кабинета министров России поручил дипломатам и военным провести переговоры с белорусскими коллегами и подписать соглашение о сотрудничестве в «оказании гуманитарной помощи Сирии». Документ хоть и про военных, но не секретный, и текст его был выложен и доступен каждому с самого начала. А для тех не каждых, кто документ посмотреть оказался не в силах, в новости было выделено особо: «контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий». Замечу, тот самый контингент, про который переговоры еще только должны были произойти. В будущем.

Но и получаса не прошло, а базирующиеся в Киеве, Варшаве и Праге группы медиа-сил стран НАТО и информационных наемников с интервалом в десять минут стали инфополе фейками бомбить. Все, мол, гипс сняли, клиент уехал. А самые скорострелы и вовсе заявили, что отправка давно состоялась. О чем через час громыхнул созданный за деньги Польши, управляемый дочерью польского законодателя, но вещающий почему-то на Беларусь, их телеканал.

К девяти вечера подтянули и силы комментаторов. Которые на снулом глазу неизбежную, как это нынче на Западе модно, отправку откомментировали. И с этого момента комментарии вбрасывали в сеть уже периодически. Ну, чтоб тему точно никто не пропустил. Ковровое фейкометание у них получилось.

Во вторник в одиннадцать утра точки над i расставил главнокомандующий. Фейк фейком назвал, про гуманитарную миссию подчеркнул, про будущее время тоже. Даже про то, что речь пойдет, когда время придет, о врачах – все объяснил! Но зарубежным комментаторам отмашки замолкать от хозяев не приходило. Потому те, кто от Госдепа США деньги напрямую получают, в вечерний свой эфир стали уже не просто фейк дублировать, а на общие темы вокруг Сирии рассуждать. Мол, могут ли военные в «гуманитарной миссии» в принципе участвовать.

И вот здесь нашим наемникам из американского медиа в Чехии напомнить их собственные тексты вполне стоило. Про то, что такое «гуманитарная миссия» по-американски. И про то, что так белорусы точно никогда не поступали и не поступят… А тем, независимым СМИ, кто за деньги Польши про Беларусь фейки клепает, этим нужно было бы знать, что панские жовнеры в сирийском конфликте уже задействованы. И воплей возмущения от расквартированных в Варшаве, Вильнюсе и Киеве по этому поводу ни одного не прозвучало. Ну, наверно, команды такой не было, да?

А вот команда бомбить фейками союзные учения, которые на всех уровнях как оборонительные прописаны – такая команда явна была. И ровно по той же методологии. Сначала вброс в Telegram громкий, надуманный. Потом эксперты липовые с комментариями разгромными. После закрепление фейка на YouTube в программах из Варшавы и Праги. А когда очередной их фейк развенчан – тишина. Опровержения ни одного в адрес Беларуси ни от кого не следует. А если совсем нет тем, то для информационной атаки на наших военных даже косяки иностранных вояк сгодятся. Нарушение границы со стороны Украины и Латвии было? А виноваты у медиа-наемников, конечно, наши. Видимо, что ПВО у нас излишне гуманное. Да и погранцы никого на колючку не гонят, как в Польше принято. А это не по уставу НАТО выходит.

То есть как фейки создавать и обсуждать, тут желающих среди независимых медиа на иностранном довольствии хватает. А как про своих хозяев правду сказать, тут у них у всех речь и отнимается. Или это для них военная тайна? Ну, тогда эту военную тайну мы им раскрыли. А других у меня больше и нет. А вот про то, что нынешний вброс был операцией, где у каждого фейкомета свое боевое задание было – в этом нет тени сомнений. Сомнения кончились.

В общем, после этого случая предлагаю окончательно считать фейки оружием. Просто еще одной поставкой из тех, каким Запад накачивает наш регион, с помощью и в помощь собственным наемникам. Таков уж сегодня геополитический выбор Запада. Прискорбно, но правда – в «Антифейке». А глобальному Востоку – приготовиться! Ведь издавна говорили именно на Западе: хочешь мира – готовься..? Ну, значит, будем готовы.

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