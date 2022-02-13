Какой сигнал Западу подают учения «Союзная решимость» и как проходит сейчас активная фаза?

Источник материала: ОНТ

Активная фаза союзного учения началась на уходящей неделе и продлится до конца следующей. Совместные маневры развернулись на нескольких военных полигонах на западе, юге и в центре нашей страны. Задействуют белорусские и российские военные и несколько аэродромов. Союзные силы отрабатывают самые разные варианты развития событий.





Политическая загадка: кто сосредоточил боевые группировки у восточных границ, прикрывая агрессивные намерения дипломатией и переговорами, кто создал вражеский культ из более сильного блока и искал предлог для оправдания военных действий в глазах мировой общественности? Правильный ответ – Германия 80 лет назад. Но ошибиться здесь легко. Ведь США, ЕС и НАТО делают ровно то же, что и немцы в прошлом веке, перед тем, как напасть. И предлог у них в лице Украины нашелся, и разговорами о безопасности убаюкивают, стянув в регион ударные силы, и всех, кто не с ними – рисуют самыми темными красками. Разбавляет это дежавю один нюанс: опасностью повеяло, откуда не ждали.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик: «Мы впервые идем прикрывать южную границу Беларуси, раньше мы не видели там военной угрозы. На сегодняшний день я могу сказать, что только у южных границ Беларуси, то есть с севера Украины, создан целый ударный корпус. Это более 10 тысяч гвардейцев, батальоны курсантских училищ, это 61-я егерская бригада, вертолеты и так далее, другие вспомогательные службы. Мы можем говорить, что в самом деле такая угроза есть».

Ситуация настораживает, но стоит ли всерьез опасаться военного вторжения на территорию Союзного государства? Скорее нет, чем да. Учение «Союзная решимость» прекрасно это демонстрирует – рассчитывать на блицкриг не приходится. Ведь наши войска отреагируют моментально, честную схватку Запад (даже коллективный) не потянет. Остается вариант грязной игры. Беларусь – выстояла, Казахстан – не отдали. Украина – «будь ласка».

Поразительно, но военную истерию, которую раздувают западные СМИ, Киев снова подхватил, как украинскую народную песню. Дошло до абсурда – подальше на запад хотят перебросить едва ли не все госструктуры вместе с секретными архивами. Во всей этой истории есть одна уникальная возможность – лицезреть, как безропотно власти Украины говорят своим заокеанским хозяевам «есть, сэр, так точно, сэр».

Алексей Ильяшевич, политический обозреватель портала RuBaltic.Ru: «Украина в лице топ-чиновников по началу вообще отрицала, что существует какая-либо угроза российского вторжения. Об этом заявляли и пресс-секретарь Зеленского, и секретарь Совета национальной безопасности и обороны, и Министр иностранных дел. Все они в один голос говорили “не надо нагнетать истерию, нет никаких поводов для паники”. Но потом им уже объяснили, что, дескать, американцы эту угрозу российскую разглядели, и пожалуйста, товарищи, не перечьте – вы ее тоже должны разглядеть».

И украинские чиновники зашептали: «да, действительно». Говорят, теперь и они разглядели. Киев угодил в политическую ловушку, оказавшись между реальностью, где на самом деле нет никакой российской агрессии, и фантазиями США, которые надо быстро адаптировать под действительность. Отрадно, что в процессе адаптации иногда могут просачиваться и здравые мысли.

Вслед за дипломатами из Украины бегут простые иностранцы, которых напугали якобы угрозой неминуемой войной. А как не бежать, если в СМИ трубят, что, к примеру, вслед за оружием британцы уже привезли оборудование для переливания крови, которая вот-вот хлынет из-под гусениц российских танков? Но ведь войны никто не хочет – об этом в который раз говорил Александр Лукашенко в своем недавнем интервью.

Ирония в том, что после всех этих политических глупостей Украина как партнер, как экономика, как союзник теперь никому не нужна. Почти. Суверенитет некогда великой страны превратили в склад для американского оружия. Причем, как утверждают некоторые, в том числе и американские источники, оружия списанного.

Василий Колташов, руководитель Центра политических исследований Института нового общества (Россия): «Для Запада это важно, потому что они не планируют кормить Украину, они планируют, чтобы она их кормила. И дальше они планируют и землю забрать, и, может быть, заберут части промышленности на Донбассе, для этого он нужен целиком. Это будет большая неприятность для соседних государств, не только для Беларуси, не только для России. Это будет такая мерзкая ядоточивая язва, которая будет постоянно выставлять какие-то претензии, засылать банды, организовывать теракты, претендовать на территории».

Для защиты своей безопасности Беларусь и Россия вынуждены реагировать. Учение «Союзная решимость» – это не только проверка слаженности боеготовности наших вооруженных сил, но и сигнал Западу: мы можем жестко ответить на столь масштабную военную угрозу. Но стоит ли вестись на провокации? Такие, как нарушение границы боевыми вертолетами, запуск беспилотников на нашу территорию для разведки. Или вот последний показательный случай – подводная лодка ВМС США в территориальных водах России. Но ведь от нас только этого и ждут, что поведемся.

Эдуард Полетаев, политолог, журналист-международник: «Наша задача – задача Беларуси, Казахстана, России, многих других постсоветских государств – не ввязываться в эти провокации. Вот посмотрите, я живу в Центральной Азии, у нас в январе тоже кровавые события произошли, сам свидетелем был этого в Алматы. Мы должны слушать миллионы людей, которые не хотят никакой войны, в том числе в Украине, которые хотят мира и не хотят в эти грязные политические игры играть».

Учение «Союзная решимость» проводится лишь для того, чтобы в случае опасности страна смогла защитить своих граждан. Ведь не может быть захватнических амбиций у воина, который держит в руках щит. Вся наша армия на этом построена.

А на полигоне «Гожский» показали, как нужно держать оборону. Посмотреть есть на что и есть кому – за маневрами следят более 150 белорусских и зарубежных журналистов. Был и министр обороны Беларуси. За отработкой масштабного эпизода, где задействовали 600 военных, 12 самолетов и 50 единиц бронетехники, он наблюдал не со смотровой площадки, а с отдельной точки на поле боя, куда уехал на танке. Кроме этих машин с земли работали БМП и системы залпового огня, в воздухе – штурмовики и вертолеты. Задача простая: необходимо сдержать натиск противника, а после – уничтожить.

Игорь Демиденко, командующий войсками Западного оперативного командования: «Здесь заложена основа подготовки, которую мы в течение нескольких месяцев готовили, именно как слаженность отдельного механизированного батальона. Он действовал самостоятельно на отдельном направлении».

Ведение разведки, борьба с бандформированиями, поддержка с воздуха. Одни подразделения союзных войск разбираются с первостепенными задачами, другие – несут боевое дежурство. Необходимо не просто отразить удары, но и сохранить боеспособность для ответа. Этого у нас не отнять. Союзные войска натренированы работать, как один сложный и мощный механизм. И у «зрителей», что прильнули к нашим границам, есть возможность убедиться в этом в режиме реального времени. Главное, беспилотники не терять на нашей территории – картинки не будет. А нашим военнослужащим есть чем заняться – впереди еще целая неделя маневров.

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