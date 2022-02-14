Олимпиада-2022: первая медаль Беларуси, неудачи «без сюрпризов» и перспективы предстоящих соревнований. «Спортклуб»

Источник материала: ОНТ

Олимпиада-2022 проходит в Пекине. Как была завоевана первая белорусская медаль? Были ли сюрпризы в выступлении наших спортсменов в фигурном катании, лыжных гонках и конькобежном спорте? И каковы перспективы белорусов на предстоящих личных соревнованиях в лыжной акробатике?

Ответы на эти вопросы и не только – в программе «СпортКлуб» на ОНТ. Смотрите в видео.

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