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Олимпиада-2022: первая медаль Беларуси, неудачи «без сюрпризов» и перспективы предстоящих соревнований. «Спортклуб»

14.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпиада-2022 проходит в Пекине. Как была завоевана первая белорусская медаль? Были ли сюрпризы в выступлении наших спортсменов в фигурном катании, лыжных гонках и конькобежном спорте? И каковы перспективы белорусов на предстоящих личных соревнованиях в лыжной акробатике?  

Ответы на эти вопросы и не только – в программе «СпортКлуб» на ОНТ. Смотрите в видео.

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Олимпиада-2022 проходит в Пекине. Как была завоевана первая белорусская медаль? Были ли сюрпризы в выступлении наших спортсменов в фигурном катании, лыжных гонках и...
 
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