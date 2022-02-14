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Новый министр образования – 37-летний доктор наук и отец четверых детей. Какие задачи он перед собой ставит?

14.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый министр образования – 37-летний доктор наук и отец четверых детей. Какие задачи он перед собой ставит?

В Беларуси новые министр образования и министр сельского хозяйства. И если Игорь Брыло по аграрной сфере нам хорошо знаком – здесь никаких сенсаций, то к 37-летнему главе образовательного ведомства присмотримся повнимательнее. Андрей Иванец – это самый молодой министр в белорусском правительстве. При этом доктор наук и отец четверых детей. Почему именно он?

Андрей Иванец возглавил ведомство в момент особенный. Уже со следующего года белорусское образование будет работать по новому Кодексу: новаций масса – не переломных, но и не проходных: тот же национальный экзамен, к примеру. Ну, а какие же главные задачи видит новый министр?

Подробности в видео.


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В Беларуси новые министр образования и министр сельского хозяйства. И если Игорь Брыло по аграрной сфере нам хорошо знаком – здесь никаких сенсаций, то к 37-летнему...
 
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