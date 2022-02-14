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Смертельное ДТП: под Речицей мужчина врезался в дерево
Источник материала: ОНТ
В Речицком районе водитель легковушки погиб на дороге Копань – Белое Болото. Об этом со ссылкой на данные МВД Беларуси
Авария произошла около 14 часов 20 минут 13 февраля. За рулем легкового Citroen находился 36-летний житель Речицы. Согласно предварительной информации, в какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.
В результате столкновения водитель легковушки скончался на месте происшествия.
Фото: БЕЛТА
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В Речицком районе водитель легковушки погиб на дороге Копань – Белое Болото. Об этом со ссылкой на данные МВД Беларуси сообщает БЕЛТА. Авария произошла около 14...
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