Смертельное ДТП: под Речицей мужчина врезался в дерево

Источник материала: ОНТ

В Речицком районе водитель легковушки погиб на дороге Копань – Белое Болото. Об этом со ссылкой на данные МВД Беларуси сообщает БЕЛТА.

Авария произошла около 14 часов 20 минут 13 февраля. За рулем легкового Citroen находился 36-летний житель Речицы. Согласно предварительной информации, в какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате столкновения водитель легковушки скончался на месте происшествия.

Фото: БЕЛТА

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