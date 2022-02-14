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Смертельное ДТП: под Речицей мужчина врезался в дерево

14.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смертельное ДТП: под Речицей мужчина врезался в дерево

В Речицком районе водитель легковушки погиб на дороге Копань – Белое Болото. Об этом со ссылкой на данные МВД Беларуси сообщает БЕЛТА.

Авария произошла около 14 часов 20 минут 13 февраля. За рулем легкового Citroen находился 36-летний житель Речицы. Согласно предварительной информации, в какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате столкновения водитель легковушки скончался на месте происшествия.

Фото: БЕЛТА

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В Речицком районе водитель легковушки погиб на дороге Копань – Белое Болото. Об этом со ссылкой на данные МВД Беларуси сообщает БЕЛТА. Авария произошла около 14...
 
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