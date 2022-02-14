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В Индии школьница получила более $66 тысяч за разработку приложения против буллинга

14.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индии школьница получила более тысяч за разработку приложения против буллинга

13-летняя Анушка Джолли из Индии получила около $66 тысяч за разработку цифровой платформы и мобильного приложения для борьбы с буллингом в учебных заведениях. Об этом 13 февраля информирует ТАСС со ссылкой на Press Trust of India.

Джолли рассказала журналистам, что впервые столкнулась с буллингом в школе в возрасте 9 лет – ее одноклассники задирали и оскорбляли девочку из младшего класса.

В итоге Анушка приняла решение создать платформу, которая позволит анонимно сообщать о случаях буллинга.

Джолли стала самой молодой участницей телешоу Shark Tank India, на котором потенциальным инвесторам представляются стартапы. 

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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13-летняя Анушка Джолли из Индии получила около $66 тысяч за разработку цифровой платформы и мобильного приложения для борьбы с буллингом в учебных заведениях. Об...
 
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