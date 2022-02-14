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В Индии школьница получила более $66 тысяч за разработку приложения против буллинга
Источник материала: ОНТ
13-летняя Анушка Джолли из Индии получила около $66 тысяч за разработку цифровой платформы и мобильного приложения для борьбы с буллингом в учебных заведениях. Об этом 13 февраля
Джолли рассказала журналистам, что впервые столкнулась с буллингом в школе в возрасте 9 лет – ее одноклассники задирали и оскорбляли девочку из младшего класса.
В итоге Анушка приняла решение создать платформу, которая позволит анонимно сообщать о случаях буллинга.
Джолли стала самой молодой участницей телешоу Shark Tank India, на котором потенциальным инвесторам представляются стартапы.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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13-летняя Анушка Джолли из Индии получила около $66 тысяч за разработку цифровой платформы и мобильного приложения для борьбы с буллингом в учебных заведениях. Об...
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