В Индии школьница получила более $66 тысяч за разработку приложения против буллинга

Источник материала: ОНТ

13-летняя Анушка Джолли из Индии получила около $66 тысяч за разработку цифровой платформы и мобильного приложения для борьбы с буллингом в учебных заведениях. Об этом 13 февраля информирует ТАСС со ссылкой на Press Trust of India.

Джолли рассказала журналистам, что впервые столкнулась с буллингом в школе в возрасте 9 лет – ее одноклассники задирали и оскорбляли девочку из младшего класса.

В итоге Анушка приняла решение создать платформу, которая позволит анонимно сообщать о случаях буллинга.

Джолли стала самой молодой участницей телешоу Shark Tank India, на котором потенциальным инвесторам представляются стартапы.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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