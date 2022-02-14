Пьяный водитель сбил подростка в минской Каменной Горке

Источник материала: ОНТ

Житель Минска сбил 14-летнего подростка в минской Каменной Горке. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около 18:25 12 февраля. Водитель Honda, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по ул. Каменногорской со стороны ул. Люцинской. При повороте налево он совершил наезд на подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. С травмами подросток был доставлен в больницу.

Однако сотрудники ГАИ быстро установили личность нарушителя, которым оказался 30-летний житель Минска. Во время задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме, по итогам медицинского освидетельствования, было выявлено 0,92 промилле алкоголя.

По факту ДТП проводится проверка.

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