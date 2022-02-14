Ожидания, сюрпризы и поражения: как проходит Олимпиада для белорусов?

Источник материала: ОНТ

Индивидуальная гонка никогда не была коронной для Антона Смольского. Но у нас в этом виде сложились хорошие олимпийские традиции. Правда, в последний раз в мужском биатлоне на пьедестал поднимались в 2010 году в Ванкувере. Смольский изначально не входил в число фаворитов гонки. Но на такой высоте и по такой погоде могло случиться все что угодно! И это произошло!

Антон Смольский чисто прошел все четыре огневых рубежа. В этот день таких спортсменов было всего двое. Это были образцовые 20 километров биатлонной «классики». По всем спортивным законам Смольский и вовсе должен был выиграть, но лишь один спортсмен на планете был сильнее – француз Фийон Кантен Майе.

Поддержать Антона пришла и Динара Алимбекова. Ведь уже для всего биатлонного мира не секрет, что они пара. Алимбекова тоже была близка к медали, но ей помешал один штрафной промах в индивидуальной гонке, затем еще один в спринте. Но за Антона Динара очень счастлива.

Уже на следующий день Антон Смольский гордо сжимал серебро Олимпиады у себя на груди. Медальная площадь аплодировала белорусу в том числе. Эту награду Антон посвятил родным и близким. И всей стране. С этим грандиозным успехом Смольского поздравил и Президент Александр Лукашенко.

К огромному сожалению, это пока наша единственная медаль на Олимпиаде в Пекине. Мощное выступление Смольского не могут пока поддержать остальные биатлонисты. В борьбу за награды вступили на этой неделе и фристайлисты. Впервые на Играх проводились соревнования в командном турнире. Белорусы вышли на скол против пяти лучших команд мира. И выбрав тактику надежности, заявили не самые сложные прыжки. Но соперники шли ва-банк и оставили нашу команду без суперфинала.

На следующей неделе нас ждут биатлонные эстафеты, а также гонки с массовым стартом, куда смогли отобраться и наши спортсмены. Также надеемся на представителей фристайла. Пожалуй, других медальных перспектив у белорусов нет. Но Олимпиада очень часто дарит сюрпризы.

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