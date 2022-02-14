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Свинья помогла мужчине пережить смерть матери и развод и стала его лучшим другом

14.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Свинья помогла мужчине пережить смерть матери и развод и стала его лучшим другом

В Канаджохари (Нью-Йорк, США) свинья помогла мужчине пережить смерть матери и развод. Благодаря этому питомица стала его лучшим другом. На историю обращает внимание The Associated Press.

Виверн Флэтт завел свинью Элли в 2018 году. Животное на тот момент было совсем маленьким – меньше ботинка. В 2019 году 54-летний американец переехал из Южной Каролины в деревню Канаджохари и забрал животное с собой. Также Виверн перевез двух кошек и двух собак. Он приобрел дом недалеко от центра и собирался открыть на первом этаже ресторан.

Чтобы получить разрешение на открытие заведения, Флэтту порекомендовали убрать свинью. Но мужчина избавляться от питомицы не собирался. У Виверна начался конфликт с местными жителями, которые заметили, что Элли до сих пор живет у него.

Мужчина утверждает, что Элли помогла ему преодолеть депрессию – свинья оказывает эмоциональную поддержку, поэтому может жить с Виверном как терапевтическое животное. Однако у хозяина нет официальных свидетельств о терапевтическом влиянии свиньи.

Мужчину поддерживают далеко не все соседи. Флэтту сообщили, что он нарушает кодекс населенного пункта. Американец не планирует сдаваться, он намерен доказать, что свиньи – настоящие питомцы.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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В Канаджохари (Нью-Йорк, США) свинья помогла мужчине пережить смерть матери и развод. Благодаря этому питомица стала его лучшим другом. На историю обращает внимание...
 
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